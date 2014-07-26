“Fatti di musica in Calabria”: fervono i preparativi per l’attesissimo live di Caparezza a Catanzaro

Con i lavori di manutenzione alla vastissima Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido predisposti dal Comune, è iniziato il conto alla rovescia per l’ormai imminente unico concerto in Calabria del “Museica Tour” di Caparezza del prossimo 6 agosto con inizio alle ore 21.30. Il geniale cantautore pugliese arriverà a Catanzaro sull’onda del grande successo del suo nuovo album “Museica” e dei numeri da evento delle prime date del tour, partito lo scorso giugno da Napoli. Un autentico concerto-spettacolo che, proprio a Catanzaro, riceverà il “Riccio d’Argento” del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco come “Miglior Live d’Autore dell’anno”, il principale riconoscimento di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, giunta alla sua ventottesima edizione. Già venduti duemila biglietti in tutta la regione e, come sottolinea l’organizzazione, saranno molti i giovani che arriveranno anche dalle regioni vicine; previste nutrite comitive di fan che non vogliono perdersi l’acclamazione del loro beniamino perfino dalla sua Puglia.

L’imponente palcoscenico coperto che ospiterà il concerto avrà anche megaschermi a led e un’enorme scenografia ricca di effetti. Numerose le invenzioni sceniche che, nello stile di Caparezza, accompagneranno i vari brani. Non risparmia elogi la motivazione dell’assegnazione del prestigioso premio di Fatti di Musica: “Col suo stile unico Caparezza presenta un live straordinario per originalità e contenuti artistici e musicali, ricco di suoni, storie, visioni, richiami al mondo dell’arte, pensieri e punti di vista. Museica, ispirato all’omonimo album, è un concerto che esalta la creatività della canzone d’autore italiana e la capacità di fondere musica, parole, immagini e testi in modo geniale, con uno sguardo sempre attento al sociale e un allestimento da grande evento musicale, coinvolgente e sorprendente: un concerto entusiasmante che l’estro di Caparezza trasforma in un autentico spettacolo d’autore.”. I biglietti per assistere al concerto, al prezzo accessibilissimo di € 18 compreso diritti di prevendita, sono disponibili nei punti abituali e Ticketone. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 e al sito ufficiale dell’organizzazione www.ruggeropegna.it. “Fatti di Musica” è realizzata con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, della Comunità Europea e della Camera di Commercio di Catanzaro. Preparativi in corso anche per gli altri appuntamenti di agosto di “Fatti di Musica” in Calabria: il live di Loredana Bertè il 4 a Zungri (vicino Tropea), quello degli Afterhours il 5 agosto nell’Anfiteatro di Palmi e il concerto acustico di Pino Daniele il 15 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante. Nella sezione “Calabria Doc”, appuntamento il 3 agosto con Micaela a Zungri e il 9 agosto con il Parto delle Nuvole Pesanti a Girifalco).(PREVENDITE AUTORIZZATE BIGLIETTI (prevendita in corso € 18 a biglietto): CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini, Bar Cremino, piazza Garibaldi Catanzaro Lido; AMANTEA: Bar Santina, viale Regina Margherita; BELVEDERE: Foto Cappellani, via G. Fortunato; BOTRICELLO: Bar Royal, ss 106; COSENZA: Inprimafila, via Alimena; CROTONE: Top Teen, via Paternostro; DAVOLI MARINA: Check Sound, via Nazionale; GIOIA TAURO: Bar New Royal, via Roma; GIOIOSA MARINA: Bar Golosia, P.zza Zaleuco; LAMEZIA T:: Uffici Pegna, Bar Ferrise e Gaia Life, corso Nicotera, Crash, via Adda, Tabacchi Grand Hotel Lamezia Stazione Sant’Eufemia; LOCRI: L’ultima spiaggia, lungomare Sud; MAIDA: Giochi e Scommesse 1° piano Centro Due Mari; MONTEPAONE LIDO: Bar Blue Moon, via Nazionale; PALMI: Edicola Deodato, piazza Martiri d’Ungheria, Andrea Cogliandro Eventi, via Poeta; PIZZO: Bar Dante, piazza della Repubblica; REGGIO CALABRIA: New Taxi 330, corso Garibaldi; ROCCELLA: Bar Tiche, piazza San Vittorio; SOVERATO: Quelli del Toto, via Nazionale; TROPEA: Bar Madison, via Libertà; VIBO V.: Ricevitoria Tabacchi 23 di Lo Bianco Saverio, via Dante Alighieri 16/20 e in tutti i punti Ticketone.

Altre Prevendite (Ticketone): CASTROVILLARI: Dany Music, via Mazzini, tel. 098127084; CATANZARO: Media World, viale Emilia, tel. 0961719511; Tabacchi Rotundo, via della Stazione (Sala), tel. 0961752097, Poste Shop Catanzaro Centro, p.zza Rossi, tel. 0961503296; COSENZA: Inprimafila, via Alimena, tel. 0984795699; Poste Shop, via Veneto, tel. 0984819313; GIOIA TAURO: Travel Street, via Sicilia, tel. 096652802; REGGIO C.: Media World, via Nazionale, tel. 0965738211, Poste Shop Reggio Centro, via Miraglia, tel. 0965315379; RENDE: Media World, Centro Metropolis, tel. 0984848111)