Tajani visita Fattoria della Piana: la Calabria buona guarda al futuro

La Calabria buona…continua a muoversi. Il 2024 è alle battute finali, per Fattoria della Piana si chiude un altro anno di crescita ed espansione, all’interno di un percorso avviato da tempo e che vede l’azienda calabrese alla costante ricerca di nuove sfide da affrontare e obiettivi da raggiungere.

Nei giorni scorsi, il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, accompagnato dal deputato e coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, dall’europarlamentare Giusi Princi e dal Gruppo Regionale di Forza Italia, ha conosciuto da vicino la realtà di Fattoria della Piana, eccellenza calabrese nel settore agroalimentare e simbolo di innovazione e sostenibilità.

Durante la visita, è stato presentato il nuovo impianto produttivo dell’azienda, un progetto all’avanguardia che segna un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione dei suoi prodotti.

Al termine dell’incontro, Federica Basile, Presidente della Fattoria della Piana, ha espresso soddisfazione per la gradita visita.

“Per noi è stato un grande onore accogliere il Ministro Tajani, il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, l’eurodeputata Princi e il gruppo Regionale di Forza Italia.

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità di dialogo con le istituzioni, che svolgono un ruolo fondamentale nel supportare le imprese italiane. Abbiamo avuto un confronto costruttivo sulle prospettive di crescita e sulle opportunità legate all’export che le aziende calabresi del settore agroalimentare possono cogliere.

Si tratta di un ambito strategico per portare la qualità del Made in Italy, da sempre conosciuto e apprezzato, in tutto il mondo. Negli ultimi anni, noi di Fattoria della Piana abbiamo investito per rafforzare la nostra capacità produttiva, sempre nel rispetto della sostenibilità, un valore che ci guida in ogni scelta”, ha concluso Federica Basile.