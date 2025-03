Favara, Infantino: ‘Non siamo mercenari nè venduti. Siamo in zona play out’

Non ci sta mister Infantino tecnico del Favara e a fine partita sottolinea atteggiamenti e insulti ricevuti durante il corso di una partita che la sua squadra stava vincendo, mentre poi è uscita battuta nel confronto con il Siracusa: “In settimana è arrivata questa situazione dell’Akragas che ci ha molto penalizzati. Ci siamo ritrovati in una situazione di classifica che, avendo una squadra molto giovane, se ne può risentire. Sono contento della prestazione, a Siracusa non è facile giocare.

Capisco tante situazioni, il pubblico, i giocatori perchè anche io ho fatto campionati con tanta tensione e obiettivi importanti, quando il Siracusa nasconde i palloni per la mia squadra è una grande soddisfazione, ma Infantino non merita le offese personali, alla propria madre, perchè è un professionista serio. Siamo venuti qui per fare la nostra partita, prendere punti, non siamo mercenari nè venduti e poi venduti a chi? Non capisco questo venduti, siamo a 27 punti e in zona play out. Anche il Siracusa è stato penalizzato dal ritiro dell’Akragas, capisco la tensione e non vincere oggi sarebbe stata dura, ma alla fine se la giocheranno con la Reggina.

Ripeto, noi abbiamo fatto la nostra gara. Dispiace, andate a vedere l’espulsione di Baglione, il secondo gol dove ci era stata data la rimessa, poi i giocatori hanno detto che era angolo e l’arbitro lo ha concesso, l’ammonizione al mio portiere al primo minuto del secondo tempo. Ma non voglio perdere altro tempo, dico solo che sono orgoglioso dei miei calciatori.