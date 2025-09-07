Favara-Reggina: le formazioni ufficiali. Dentro Porcino e Montalto
Esordio stagionale per la squadra di Trocini. Bisogna partire forte
07 Settembre 2025 - 14:49 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Castrumfavara-Reggina, gara valida per la 1ª giornata del campionato di Serie D girone I:
CASTRUMFAVARA (3-4-3): Lauritano; Ferrante, Vaccaro, Lo Duca; Liblici, Schembari, Kosovan, De Min; Tripicchio, Varela, Piazza. All. Infantino
A disposizione: Gerlero, Terrini, Sacco, Angellotti, Sorce, Frangiamone, Privitera, Leona, Mendes
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Adejo, D. Girasole, Distratto; Porcino, Laaribi, Barillà; Ragusa, Montalto, Di Grazia. All. Trocini
A disposizione: Boschi, R. Girasole, Mungo, Ferraro, Zenuni, Lanzillotta, Correnti, Fomete, Grillo
Arbitro: Alessandro Papagno (Roma 2) Assistenti: Enrico Rossetto (Schio), Davide Carraretto (Treviso)
Ammoniti: Recupero: Spettatori