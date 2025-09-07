City Now

Favara-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

Esordio in campionato per Barillà e compagni

07 Settembre 2025 - 10:15 | Redazione

Tifosi Reggina Palmi

Riparte il nuovo campionato e tornano gli appuntamenti fissi stagionali. Tra questi, quello con RTV alla terza stagione consecutiva l’emittente che trasmette tutte le partite in trasferta della Reggina. Si comincia oggi con il match esterno degli amaranto sul campo del Favara.

Le partite saranno visibili:

Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

