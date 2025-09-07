Favara-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
Esordio in campionato per Barillà e compagni
07 Settembre 2025 - 10:15 | Redazione
Riparte il nuovo campionato e tornano gli appuntamenti fissi stagionali. Tra questi, quello con RTV alla terza stagione consecutiva l’emittente che trasmette tutte le partite in trasferta della Reggina. Si comincia oggi con il match esterno degli amaranto sul campo del Favara.
Le partite saranno visibili:
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand