Serie D: in campo per la prima giornata. Il programma delle partite
Cinque match si giocano alle 15, gli altri quattro, compresa la Reggina, alle 16
07 Settembre 2025 - 09:38 | Redazione
Dopo circa quattro mesi la serie D torna nuovamente in campo. La Reggina per la prima volta nella sua storia si troverà a disputare il terzo campionato consecutivo tra i dilettanti e spera possa essere anche l’ultimo. Dovrà però vedersela con una concorrenza agguerrita e un girone che rispetto agli altri anni sembra più equilibrato.
Il programma delle partite
Gelbison – Sambiase
Messina – Athletic Palermo
Ragusa – Enna
Savoia – Gela
Favara – Reggina (ore 16,00)
Nissa – Milazzo (ore 16,00)
Nuova Igea – Sancataldese (ore 16,00)
Vigor Lamezia – Acireale (ore 16,00)