Serie D: in campo per la prima giornata. Il programma delle partite

Cinque match si giocano alle 15, gli altri quattro, compresa la Reggina, alle 16

07 Settembre 2025 - 09:38 | Redazione

Reggina Vibonese Coppa Italia

Dopo circa quattro mesi la serie D torna nuovamente in campo. La Reggina per la prima volta nella sua storia si troverà a disputare il terzo campionato consecutivo tra i dilettanti e spera possa essere anche l’ultimo. Dovrà però vedersela con una concorrenza agguerrita e un girone che rispetto agli altri anni sembra più equilibrato.

Il programma delle partite

Gelbison – Sambiase

Messina – Athletic Palermo

Ragusa – Enna

Savoia – Gela

Favara – Reggina (ore 16,00)

Nissa – Milazzo (ore 16,00)

Nuova Igea – Sancataldese (ore 16,00)

Vigor Lamezia – Acireale (ore 16,00)

RegginaReggio Calabria Calcio