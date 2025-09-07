Favara-Reggina: la probabile formazione amaranto. Qualche novità

Si scende in campo per la prima giornata del nuovo campionato di serie D. La Reggina farà il suo esordio sul campo del Favara, compagine quest’ultima costruita con tanti giovani interessanti e l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Come spesso accade, arrivando la squadra amaranto, c’è grande attesa anche tra i tifosi ed è facile aspettarsi in campo un clima molto simile a quello che il gruppo di Trocini trova spesso in trasferta. Guai a commettere l’errore della scorsa settimana in fatto di atteggiamento. Il tecnico dovrebbe modificare qualcosa nell’undici iniziale.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Palumbo, Girasole D. Adejo, Distratto; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Di Grazia, Montalto. All. Trocini