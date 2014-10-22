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Federico Foti Dj Set Ottobre 2014

Dieci brani per il dj set di ottobre di Federico Foti, da Todd Osborn a Tom Trago: ecco la tracklist completa

22 Ottobre 2014 - 12:32 | di Redazione

Federico Foti, copertina del dj set di ottobre 2014

.TRACKLIST1)Todd Osborn-Itshoustrumental2)White Brothers-Little Helper 138-5 (Original Mix)3)&ME-Blitz (Rampa & Re.You AKA RAR Remix)4)Fur Coat – U Turn5)Redshape – Itz6)Sven Tasnadi-On Your Mind (Marco Faraone Dub Remix)7)Ego Mind (Ntfo Remix) [Feat. Bjoern Bless] Smalltown Collective8)Terranova – Tourette9)Julian Perez, Octavio Camino-Parada Maya10)Tom Trago – The Elite

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