City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Federmobili organizza il seminario ‘Vendere online’

Due giornate gratuite per imprese e dipendenti su come aprire un negozio digitale e promuoverlo: i 10 passi per vendere online

04 Febbraio 2017 - 16:31 | di Redazione

Tastiera con pulsante blu del carrello della spesa: e-commerce e vendere online

Federmobili Confcommercio Reggio Calabria organizza, in collaborazione con l’Ente bilaterale del terziario, una due giorni gratuita rivolta ai titolari d’impresa o loro dipendenti. Il seminario, “Vendere on line”, si focalizzerà su tecniche e strumenti per la realizzazione di un negozio digitale e come promuoverlo. Il decalogo proposto dal docente Paolo Guzzetti, Federmobili Confcommercio Italia, fornirà una traccia operativa per arrivare preparati alla vendita online senza trovarsi sorprese in termini di gestione, comunicazione e costi. Il corso è previsto per i giorni 13 (dalle ore 15:00 alle 18:00) e 14 febbraio (dalle ore 9:00 alle 12:00) e sarà ospitato nei saloni della Confcommercio reggina di via Castello 4.

Diversi i contenuti che saranno trattati nella due giorni, definiti i 10 passi da fare per vendere online: chi sono e quanti sono i potenziali clienti; la comunicazione; gli obiettivi; i contenuti (negozio e prodotti); gli strumenti per realizzare un e-commerce; opportunità di vendita sfruttando le nuove vetrine; conversion rate; la spedizione e i resi; imparare dai clienti; business plan.

Per info ed iscrizioni contattare la sede della Confcommercio allo 0965.330853-57 Fax 0965.331637 oppure via email: confcommercio.reggiocalabria@gmail.com.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Confcommercio Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?