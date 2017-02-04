Federmobili organizza il seminario ‘Vendere online’

Due giornate gratuite per imprese e dipendenti su come aprire un negozio digitale e promuoverlo: i 10 passi per vendere online

Federmobili Confcommercio Reggio Calabria organizza, in collaborazione con l’Ente bilaterale del terziario, una due giorni gratuita rivolta ai titolari d’impresa o loro dipendenti. Il seminario, “Vendere on line”, si focalizzerà su tecniche e strumenti per la realizzazione di un negozio digitale e come promuoverlo. Il decalogo proposto dal docente Paolo Guzzetti, Federmobili Confcommercio Italia, fornirà una traccia operativa per arrivare preparati alla vendita online senza trovarsi sorprese in termini di gestione, comunicazione e costi. Il corso è previsto per i giorni 13 (dalle ore 15:00 alle 18:00) e 14 febbraio (dalle ore 9:00 alle 12:00) e sarà ospitato nei saloni della Confcommercio reggina di via Castello 4.

Diversi i contenuti che saranno trattati nella due giorni, definiti i 10 passi da fare per vendere online: chi sono e quanti sono i potenziali clienti; la comunicazione; gli obiettivi; i contenuti (negozio e prodotti); gli strumenti per realizzare un e-commerce; opportunità di vendita sfruttando le nuove vetrine; conversion rate; la spedizione e i resi; imparare dai clienti; business plan.

Per info ed iscrizioni contattare la sede della Confcommercio allo 0965.330853-57 Fax 0965.331637 oppure via email: confcommercio.reggiocalabria@gmail.com.