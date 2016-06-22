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Al via i saldi estivi 2016

I saldi estivi partono sabato 2 luglio e durano fino al primo settembre: i cinque consigli di Federmoda e Confcommercio per evitare i falsi saldi

22 Giugno 2016 - 12:37 | di Vincenzo Comi

Immagine d'archivio sui saldi: calendario di Regioni e città per l'inizio delle vendite di fine stagione

È iniziato il conto alla rovescia per i saldi estivi che prenderanno il via sabato 2 luglio. Una partenza ufficiale anche se, come è sotto gli occhi di tutti, sono già tanti i negozi in città che hanno anticipato le vendite di fine stagione attraverso forme promozionali più o meno corrette: i cosiddetti saldi “mascherati”.

Iniziative dettate da una situazione non rosea di molte attività reggine nonostante qualche timido segnale di ripresa dei primi mesi dell’anno.

I saldi – per Federmoda e Confcommercio Reggio Calabria – sono un momento importante per le imprese, un banco di prova per i consumi soprattutto per il settore moda.

I saldi, che si protrarranno fino al primo settembre, quest’anno sono particolarmente attesi dai consumatori perché coincideranno con l’arrivo del caldo, che finora non si è fatto sentire. È il momento giusto per chi cerca l’occasione di arricchire il proprio guardaroba con vestiti, scarpe, costumi da bagno o accessori della bella stagione a un prezzo scontato. I ribassi spesso e volentieri sono una buona occasione anche per seguire le tendenze, concedendosi acquisti che forse normalmente non si farebbero.

Per non incappare in falsi saldi, Federmoda e Confcommercio Reggio Calabria, ricordano cinque principi base da seguire per gli acquisti: cambi, prova dei capi, pagamenti, prodotti in vendita e confrontare i prezzi dei saldi estivi con quelli del periodo precedente per assicurarsi che le promozioni siano reali e riguardino i capi di stagione.

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