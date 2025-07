A Sant’Alessio nasce il progetto “Feel Aspromonte”

Un progetto per promuovere Sant’Alessio e l'Aspromonte attraverso una strategia integrata di marketing territoriale e di comunità

Un progetto innovativo per valorizzare Sant’Alessio in Aspromonte e rilanciare l’intero comprensorio aspromontano attraverso una strategia integrata di marketing territoriale e di comunità. È questa la missione di “Feel Aspromonte”, l’iniziativa presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che ha coinvolto amministratori locali, cittadini e partner istituzionali, in un clima di grande partecipazione e condivisione.

“Feel Aspromonte” è molto più di una semplice campagna di promozione turistica. Si tratta di un percorso articolato che punta alla costruzione di una nuova identità visiva del territorio, alla valorizzazione delle esperienze locali e all’attivazione di processi comunicativi stabili e inclusivi. Il progetto abbraccia pienamente la dimensione digitale e multilingue, per rendere il patrimonio materiale e immateriale di Sant’Alessio accessibile anche a visitatori internazionali e nuovi pubblici.

Tra gli elementi centrali del programma c’è la creazione di un brand che rappresenti l’autenticità e la ricchezza culturale dell’Aspromonte, la realizzazione di un sito web dedicato, l’implementazione di una mappa interattiva con QR code e contenuti in realtà aumentata, oltre a una campagna social pensata per raccontare il territorio attraverso i volti e le storie della sua gente.

L’intero processo sarà accompagnato da momenti di confronto e iniziative partecipative che coinvolgeranno attivamente la comunità locale, riconoscendole un ruolo da protagonista nella costruzione del messaggio identitario.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di rigenerazione culturale e sociale che mira a contrastare l’isolamento delle aree interne e a creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile. “Feel Aspromonte” non è solo un invito a visitare un territorio, ma una chiamata collettiva a viverlo, raccontarlo e custodirlo in modo nuovo, responsabile e condiviso.

Con “Feel Aspromonte”, Sant’Alessio si propone dunque come laboratorio di sperimentazione e modello replicabile per altre realtà del Meridione, dimostrando come anche i piccoli centri, se dotati di visione, competenze e partecipazione, possano costruire un futuro radicato nella memoria ma proiettato nel mondo.

Del progetto si parlerà nel dettaglio nella conferenza stampa di presentazione che si terrà

giovedì 31 luglio alle ore 10:30, presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria.