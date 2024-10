La Fenice Amaranto, Ballarino a tutto campo: le critiche, gli obiettivi, il passo indietro

Lunga intervista rilasciata dal DG Nino Ballarino de La Fenice Amaranto ai colleghi di itasportpress.it. Tanti gli argomenti trattati.

“Io sono un uomo di calcio avendo alle spalle delle esperienze in alcuni club, anche se poi ho smesso dedicando maggiore tempo al mio lavoro. Ho scelto Reggio Calabria per tornare nel mondo del calcio perchè è una grande piazza del centro Sud attualmente in difficoltà. Sappiamo tutti che negli ultimi 10 anni ci sono stati due fallimenti. Noi vogliamo riportare in alto il club amaranto con una programmazione seria. Questo è l’obiettivo primario.

Faccio una premessa: ho letto di ostilità nei miei confronti ma non è vero, visto che i tifosi erano arrabbiati per essere stati trattati male in passato, ma non dal mio gruppo ovviamente. Ho detto ieri ai tifosi che ho incontrato a Reggio Calabria che con un progetto serio e una gestione virtuosa non ci sarà un terzo fallimento e il club potrà tornare a giocare dove merita. Bisogna voltare pagina e puntare anche sulla sostenibilità e a un modello di gestione virtuoso. Noi vogliamo rilanciare il club non farlo fallire ancora. Punteremo molto sui giovani come si faceva a Reggio in passato. Sì in un primo momento siamo rimasti sorpresi ma ci siamo detti che colpe abbiamo noi per gli errori fatti da altri. Io ho detto al sindaco di essere disponibile anche a fare un passo indietro. Anzi sono andato oltre…