Melito Porto Salvo, piantato un albero sul Lungomare per ricordare Domenico Orlando

Nella serata di Ferragosto, esattamente ad un anno dalla tragica scomparsa di Domenico Orlando, giovane vittima della strada, gli amici hanno voluto piantare un albero in sua memoria in un’aiuola sul Lungomare.

Si legge così in un post del Comune di Melito di Porto Salvo sui propri canali social, che prosegue:

Un segno semplice ma profondo, che affonda le radici nella terra come il ricordo di Domenico rimane radicato nei cuori di chi lo ha conosciuto e voluto bene. Gli amici non dimenticano: il tempo può scorrere, ma l’affetto resta vivo e la memoria si fa impegno e testimonianza.

Così accanto all’albero, alla presenza dei familiari del giovane Domenico, è stata installata una targa che recita la famosa frase di Sant’Agostino: “coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo”.

Il gesto dei ragazzi, degli amici di Domenico, è anche un richiamo alla riflessione: la sicurezza stradale riguarda tutti noi. Ogni vita spezzata ci ricorda l’importanza di prudenza, rispetto delle regole e responsabilità alla guida, perché nessuna famiglia debba più piangere simili tragedie.