Festa della mamma al Museo diocesano a cura degli studenti del Liceo ‘Preti-Frangipane’

In occasione della Festa della mamma domenica 8 maggio al mattino il Museo diocesano aprirà le sue porte (ingresso gratuito) per una visita speciale dedicata alle famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, ma anche a chiunque vorrà cogliere l’opportunità dell’apertura domenicale del Museo.

I laboratori con gli studenti del Liceo artistico

A partire dalle h 10 i bambini saranno accolti dagli studenti della classe III E del Liceo artistico “Preti-Frangipane” e coinvolti, assieme ai più grandi, in quattro divertenti laboratori: Fantasie di pasta, per creare insieme colorate composizioni di pasta cruda; Il giardino di carta, alla scoperta di fantasiosi origami; Coloriamoci !, uno speciale “truccabimbi” sulle ali della fantasia; Fumettando, rivolto ai piccoli artisti dotati di fantasia e ironia.

L’iniziativa si colloca nel solco delle ormai consuete proposte del Museo diocesano rivolte ai bambini con il fine di favorirne la conoscenza “ludica” dell’arte e di proporre un’idea di Museo non come luogo polveroso e austero, bensì come spazio che sappia suscitare l’interesse per il Bello in modo attivo, stimolante e coinvolgente.

Dalle 10 alle 13 laboratori creativi per bambini e visite guidate saranno a cura degli studenti della III E del Liceo artistico “Preti-Frangipane”, nell’ambito del Progetto di alternanza Scuola-Lavoro.

L’apertura domenicale e le collezioni del Museo

L’apertura domenicale del Museo diocesano diviene un’occasione straordinaria di visita rivolta a quanti, non solo i bambini, vogliano conoscere pregio e storia delle collezioni d’arte ivi custodite, in un itinerario di conoscenza che dal Quattrocento giunge fino ai nostri giorni.

Per informazioni e iscrizioni si contatti il n° 3387554386 o si acceda al sito www.museodiocesanoreggiocalabria.it.