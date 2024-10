Festa della Liberazione, il presidente Irto omaggia la Stele del Partigiano: “Memoria storica indispensabile”

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, ha reso omaggio questa mattina alla Stele del Partigiano di Reggio Calabria, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa del 25 aprile organizzate dall’Anpi.

Il rappresentante del parlamento regionale ha ricordato:

“Fondamentale l’importanza di questa ricorrenza per la nostra storia patria. Oggi festeggiamo la liberazione dell’Italia dall’oppressione nazi-fascista, onoriamo i partigiani che hanno versato il loro sangue per darci la possibilità di vivere in uno Stato libero e democratico e, soprattutto, alimentiamo la memoria storica. Un elemento, quest’ultimo, indispensabile specie tra le giovani generazioni per far sì che l’Italia si proietti verso una dimensione di compiuta democrazia e verso il pieno dispiegarsi dei principi e dei valori della Costituzione, messi in pericolo dall’insinuarsi di nuove forme di intolleranza e da una politica troppo spesso priva di filtri e rivolta a soddisfare gli istinti più brutali delle masse”.