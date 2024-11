Festa Madonna: il programma completo delle Celebrazioni Mariane

-di Laura Maria Tavella. Dopo giorni di attesa, finalmente è stato reso ufficiale il programma dei festeggiamenti civili in occasione della Festa Patronale di Reggio Calabria.Ritornano i grandi concerti: la musica internazionale sarà protagonista della serata di sabato 13 settembre,a Piazza indipendenza, con il concerto di Amii Stewart, cantante anni 70, resa famosa dal singolo “Knock on Wood di Eddie Floyd” Sempre sabato, a grande richiesta, ritorna la notte bianca “Reggio Night Shopping” ,con l’apertura di tutti gli esercizi commerciali del centro storico fino a mezzanotte.A seguire, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” la Touring Discoarena sul Lungomare per tutta la notte con i Dj Filippo Lopresti, Gianni Sanfilippo, Antonio Venanzi e Doc Condello.E i concerti non finiscono qui: martedì 16 all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” si esibiranno in “La notte del Ritmo” i Taranproject di Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea, e i Tamburi di Luca Scorziello. Contemporaneamente alle 22 a piazza Indipendenza ci sarà Paolo Belli in concerto con la sua Band. A mezzanotte e un minuto i fuochi d’artificio alla foce del Calopinace.Di seguito il programma completo: VENERDÌ 12 SETTEMBRE ore 21: BASILICA DELL’EREMO Pellegrinaggio cittadino – Veglia Mariana presieduta da monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova. ore 23: BASILICA DELL’EREMO Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco, Padre Antonio Marranchella SABATO 13 SETTEMBRE ore 00.00: BASILICA DELL’EREMO Celebrazione Eucaristica presieduta dal Provinciale, Padre Giovanni Battista Urso. ore 1: Veglia di preghiera. ore 4:30 – 5:30: Celebrazioni Eucaristiche. ore 6:30: Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo metropolita di Cosenza- Bisignano. ore 8.00: L’Effigie di Maria Ss. Madre della Consolazione viene accompagnata processionalmente in Città. ore 9:30: via Cardinale Portanova: Accoglienza della Venerata Effigie e processione verso la Basilica Cattedrale. ore 17: BASILICA CATTEDRALE Celebrazione Eucaristica con la partecipazione dell’Unitalsi presieduta dall’Assistente Don Antonio Bacciarelli. ore 19: BASILICA CATTEDRALE Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Giovanni Polimeni, vicario generale dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il Coro “Maria Ss. Assunta” della Parrocchia della Cattedrale. DOMENICA 14 SETTEMBRE ore 7:30: BASILICA CATTEDRALE Celebrazione Eucaristica. ore 9: BASILICA CATTEDRALE Celebrazione Eucaristica presieduta dal Decano del Capitolo Metropolitano. ore 11: BASILICA CATTEDRALE Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il “Coro Polifonico San Paolo”. ore 17: BASILICA CATTEDRALE Celebrazione Eucaristica presieduta monsignor Vittorio Mondello, arcivescovo emerito di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il Coro “Musica Nova”. ore 19: BASILICA CATTEDRALE Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Salvatore Nunnari arcivescovo di Cosenza – Bisignano. Anima i canti il Coro “Cantate Domino”. LUNEDÌ 15 SETTEMBRE ore 7:30 – 8:30 – 11:30: BASILICA CATTEDRALE Celebrazioni Eucaristiche. ore 9:30: BASILICA CATTEDRALE Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Vittorio Mondello, arcivescovo emerito. ore 10:30: BASILICA CATTEDRALE Celebrazione Eucaristica presieduta dal canonico Salvatore Santoro, Rettore del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. Anima i canti il Coro del Seminario. ore 18: BASILICA CATTEDRALE Vespro Mariano presieduto da monsignor. Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita. Animano la celebrazione i Cori Polifonici che partecipano alla XIX Rassegna di canti Mariani. MARTEDÌ 16 SETTEMBRE Solennità di Maria Ss. Madre della Consolazione, Patrona della Città di Reggio Calabria. ore 7 – 8: BASILICA CATTEDRALE Celebrazioni Eucaristiche. ore 10: BASILICA CATTEDRALE Concelebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita – Offerta del Cero votivo da parte della Civica amministrazione. Anima i canti il Coro Polifonico San Paolo. ore 18: Processione della venerata Icona di Maria Ss. Madre della Consolazione Consolazione per le vie del centro cittadino. Itinerario: piazza Duomo – corso Garibaldi – via Osanna – via Miraglia – via Pietro Foti – corso Garibaldi – piazza Duomo. read on line