Festa di Madonna, l'iniziativa del Comune: un 'Villaggio degustazione' in centro città

La prima novità della tanto attesa festa patronale reggina di quest'anno si chiama 'Villaggio degustazione'.

Un'intera area del centro città dedicata ai prodotti reggini in cui poter degustare il tradizionale panino con la salsiccia e non solo.

Attorno al Castello aragonese, si articolerà il 'Villaggio degustazione' con numerosi stand, un grande palco per eventi e varie esposizioni di vini e prodotti tipici calabresi a base di bergamotto.

All'idea e alla proposta promossa dal settore 'Sviluppo economico - Cultura e Turismo' del Comune di Reggio Calabria' dovrà adesso seguire la partecipazione dei commercianti del territorio che, se interessati, dovranno aderire all'avviso pubblico, seguendo la procedura per l'assegnazione della concessione di suolo pubblico.

Ventitrè in tutto i posti disponibili per poter allestire ed esporre i propri prodotti in occasione delle prossime Feste Patronali, in onore della Madonna della Consolazione.

Dal 9 al 13 settembre dunque piazza Castello molto probabilmente si trasformerà in un 'Villaggio degustazione'.