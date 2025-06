Festa de l’Unità a Villa, il Pd: ‘Uniti contro il Ponte che divide’

Un primo appuntamento eccezionale per la festa de l’Unità a Villa: nella Piazzetta Calandruccio a Cannitello, giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 18,30, daremo vita ad un’iniziativa politica contro il Ponte delle falsità, destinato a moltiplicare ecomostri e devastazione.

I Democratici dello Stretto, con Peppe Provenzano, rappresenteranno le ricadute politiche dell’accelerazione di Salvini sull’Opera, evidenzieranno i passaggi compiuti per portare verità, scienza e coscienza laddove regna l’ideologismo più pericoloso: quello degli interessi partitici ed economici lontani dalle esigenze dello Stretto.

Ponte sullo Stretto: rischi e criticità

Parleremo del ruolo dell’Europa, dei rischi per il Porto di Gioia Tauro, dei progetti deficitari, di un appalto vetusto, delle ricadute nefaste su Villa e Messina, delle forzature giuridiche messe in piedi per aggirare il dibattito pubblico, per negare il confronto con i Consigli Comunali, per superare la valutazione di impatto ambientale negativa espressa sui siti di importanza comunitaria (SIC), sulle zone di protezione speciale (ZPS) e sulle zone speciali di conservazione (ZSC).

Interverranno il senatore e segretario regionale PD Nicola Irto, il dirigente democratico PD Calabria Antonio Morabito, il neo segretario metropolitano Dem Peppe Panetta, il segretario provinciale PD di Messina Armando Hyerace, la portavoce delle donne democratiche di Reggio, Barbara Panetta.

La buona Politica va di pari passo con la Società Civile più lucida e attiva e, proprio per questo, e’ previsto, inoltre, l’intervento di Rossella Bulsei, Presidente del Comitato Titengostretto e vittima – quale espropriata dell’ abitazione – dell’arroganza di chi ha deciso, con questo Ponte inutile quanto dannoso, di stravolgere la vita di tanti villesi e messinesi cui verranno demolite le case.

Peppe Provenzano, deputato, responsabile esteri, Europa e cooperazione internazionale del PD, metterà a sintesi e chiuderà i lavori, aggiungendo un ulteriore tassello al lavoro straordinario del Partito Democratico su questo tema, sui temi della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini calabresi e siciliani; un impegno corale che lega indissolubilmente il Circolo di Villa a tutti i livelli, nazionali ed europeo, del PD.

Sarà compito di Enzo Musolino, segretario del Circolo Tonino Giordano, moderare l’incontro pubblico. Tutti i cittadini dello Stretto sono invitati a partecipare.