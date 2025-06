Muraca (PD): ‘Sindaco Tripodi antepone rivalità personali agli interessi di Polistena’

E’ quanto afferma in una nota il Consigliere regionale del Partito Democratico Giovanni Muraca.

“La Città Metropolitana, su espresso indirizzo del sindaco Falcomatà e con l’accordo dell’intera maggioranza, ha espresso piena disponibilità a concedere l’importante sostegno con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dell’intera comunità sportiva polistenese ed in particolare della società che disputerà il campionato di Promozione. Eppure, il Sindaco Tripodi, anziché ringraziare, preferisce rinunciare ai soldi pubblici pur di non ammettere che altri hanno fatto ciò che lui non è riuscito a

realizzare. Tripodi sostiene che la Città Metropolitana chiederebbe la disponibilità dell’impianto per dieci anni. Una prassi, prevista dalla linea di finanziamento, che Tripodi conosceva anche prima di richiederlo. Non si capisce quindi perchè abbia deciso comunque di richiedere i finanziamenti, pur essendo a conoscenza della proceduta. Ma se davvero volesse il bene della città, troverebbe un accordo vantaggioso per tutti, invece di bloccare tutto per paura di condividere i meriti. Intanto, i cittadini perdono un’opportunità fondamentale che sarebbe da giovamento per l’intera comunità sportiva. Bene ha fatto il Partito Democratico di Polistena a denunciare l’accaduto. È grave che in nome di opportunismi partitici personali, alla comunità di Polistena sia negata una importante occasione”.