Pd reggino, soluzione unitaria su Panetta: ‘Un partito trasparente e partecipato’

La Commissione provinciale per il congresso del Pd della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha preso atto dell’unica candidatura alla carica di segretario provinciale: quella di Peppe Panetta.

“Una candidatura – si legge in una nota – che rappresenta una soluzione unitaria e di superamento delle proposte e delle candidature fin qui avanzate, frutto di un confronto ampio e responsabile tra le diverse sensibilità del partito e i dirigenti territoriali, in sinergia con la segreteria regionale e i vertici nazionali del partito. La scelta condivisa su Panetta segna l’avvio di una nuova fase per il Pd reggino, improntata all’inclusione, al radicamento e alla volontà di rilanciare l’azione politica nella Città Metropolitana. Si apre, adesso, la possibilità di costruire un “Pd del noi”, capace di tornare protagonista nei processi sociali, culturali e istituzionali del territorio”.