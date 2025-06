Segreteria reggina del PD, Irto trova la quadra: spunta il nome che mette tutti d’accordo

Segreteria provinciale del Pd reggino, spunta la soluzione unitaria auspicata dal senatore e segretario regionale Nicola Irto. Una settimana fa su queste pagine riportavamo della volontà di ricandidatura dell’uscente Antonio Morabito e delle opzioni in campo Giuseppe Marino ed Alex Tripodi. Troppe opzioni per le idee di Irto, intenzionato a dare un messaggio di unità all’esterno del partito.

La proroga per la presentazione delle liste (spostata da venerdì scorso a oggi) è stata utile al senatore reggino per ricucire le varie anime e far desistere Antonio Morabito dalla volontà di ricandidarsi a segretario provinciale del PD. Secondo quanto raccolto, la quadra è stata trovata sul profilo di Peppe Panetta, già dirigente dem ed ex sindaco di Cardeto.

Panetta rappresenta quindi la figura di superamento valida per mettere d’accordo tutti e soprattutto soddisfare i desiderata del segretario regionale Irto, che in un colpo solo fa presentare un solo candidato alla segreteria provinciale reggina e al contempo piazza un uomo di stretta fiducia.

Per l’ufficialità bisognerà attendere la prossima settimana, ma le conferme arrivano in più direzioni: salvo sorprese sarà Peppe Panetta l’erede di Antonio Morabito. Gli stessi rumors riferiscono di un sindaco Falcomatà rimasto piuttosto defilato nella vicenda, con il primo cittadino che sembrerebbe aver preferito non prendere parte alle trattative e movimenti interni ai dem.