Congresso provinciale del Pd a Reggio, i nomi in campo: si cerca una soluzione unitaria

Candidatura 'in solitaria' dell'uscente Antonio Morabito? Giuseppe Marino ammette di essere una possibilità, anche Alex Tripodi in campo

Congresso provinciale del Pd, scadono venerdi 13 giugno i termini per la presentazione delle candidature. Nelle scorse settimane la conferma del senatore Nicola Irto quale segretario regionale dem, adesso è tempo per definire i segretari provinciali, con le elezioni fissate nel weekend dal 27 al 29 giugno.

Domani si conosceranno nel dettaglio i nomi in campo per la segretaria provinciale reggina, il presupposto di base è che probabilmente non ci sarà un solo candidato. L’uscente Antonio Morabito infatti sembra intenzionato a presentare nuovamente la propria candidatura a segretario provinciale dem, senza però riuscire ad aggregare le varie anime del Partito Democratico reggino.

Alcuni esponenti dem locali riferiscono di una candidatura quasi ‘in solitaria’ di Morabito, ragion per cui non si dovrebbe verificare la rielezione. Quali gli altri nomi in campo? L’area riformista del Pd, con la spinta di Gigi Meduri, sembra voler puntare sul consigliere metropolitano e comunale Giuseppe Marino.

Nel corso della trasmissione di Rtv ‘Reggio Politik’, Marino a diretta domanda ha confermato della possibilità di scendere in campo per la segreteria provinciale del Pd.

“Ad ogni consultazione c’è il sempre il nome di Giuseppe Marino (sorride, ndr). Io offro la la disponibilità alla comunità politica del Pd per svolgere ruoli e responsabilità che la stessa comunità mi chiede di ricoprire. E’ un segnale di stima e fiducia che fa certamente piacere, c’è in corso una discussione interna al partito e il mio nome è in campo assieme a quelli di altri validissimi soggetti.

Vedremo quale sarà l’esito per ricoprire un ruolo importantissimo. Il nuovo segretario provinciale infatti -ha evidenziato Marino- dovrà selezionare una classe politica valida e accompagnare il partito alle prossime sfide elettorali, a partire dalle comunali del 2026″, ha concluso il consigliere metropolitano e comunale, tra i nomi in campo anche per le possibili primarie reggine del 2026.

Un’altra possibilità, non per forza alternativa a Giuseppe Marino, secondo quanto raccolto porta ad Alex Tripodi. Già esponente di Articolo 1, attualmente nel cda di Hermes, Tripodi potrebbe rappresentare la soluzione unitaria del Pd, fermo restando le intenzioni di Morabito di ricandidarsi alla segreteria provinciale dem.