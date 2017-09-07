Feste Patronali, mercato di Piazza del Popolo resta aperto

Pericolo scampato, gli operatori commerciali di piazza del Popolo potranno lavorare sabato mattina.

Dopo l’ordinanza comunale n°794 del 06-09-2017 a firma del Dirigente del settore “SVILUPPO ECONOMICO E SPORT” in cui veniva annunciata la sospensione temporanea del mercato di piazza del Popolo per sabato prossimo, 9 settembre, stabilendo anche che si provvedeva ad individuare, d’accordo con gli operatori commerciali, una data utile al recupero della giornata persa, gli ambulanti erano giustamente preoccupati non essendo stati avvertiti per tempo della decisione ed essendosi già riforniti di merce da rivendere nella giornata di sabato. Un provvedimento nato per avere il tempo di organizzare al meglio il concerto, in programma il 9 alle 21:00 a piazza del Popolo, di Fabrizio Moro.

Grazie alla mediazione della Confcommercio col Comune reggino è stato deciso di non sospendere la giornata lavorativa ma di anticipare la chiusura dell’attività mercatale alle ore 13:00 così facendo ci sarà il tempo utile per pulire e sistemare la piazza.

Si ringraziano i Dirigenti comunali, Umberto Giordano e Francesco Barreca, per la loro disponibilità e per aver compreso le motivazioni degli operatori commerciali di piazza del Popolo.