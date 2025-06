Nasce ‘Altafiumara Fest’, un festival per la valorizzazione culturale e turistica della Calabria

Il progetto “Altafiumara Fest” nasce con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico della Calabria, attraverso un festival multidisciplinare che si svolge durante i mesi estivi (giugno-agosto) lungo la costa viola.



L’iniziativa intende favorire la fruizione culturale per un pubblico ampio e diversificato, generando al contempo ricadute positive in termini di valorizzazione del territorio e sviluppo turistico sostenibile.

Obiettivi

Valorizzare le eccellenze artistiche, musicali, teatrali e enogastronomiche locali all’interno di un dialogo aperto con quelle nazionali.

Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale calabrese, con particolare attenzione ai miti dello Stretto, alle figure simboliche del territorio (Rino Gaetano, Giacomo Battaglia), e alla storia vinicola regionale.

Incentivare il turismo culturale, offrire un accesso inclusivo alla cultura, con eventi gratuiti o a tariffazione agevolata.

Attivare sinergie tra enti pubblici, operatori culturali, imprese locali e istituzioni scolastiche e universitarie.

Contenuti del programma

Il programma del festival prevede:

Concerti con artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Simposi d’arte e letteratura ispirati ai miti dello Stretto e alle opere classiche (es. Odissea), con la partecipazione di studiosi, artisti e performer.

Omaggi a personalità calabresi della musica e dello spettacolo, quali Rino Gaetano e Giacomo Battaglia.

Mostre di arte contemporanea ispirate alla tradizione ed esposizioni storiche di etichette vinicole calabresi.

Festival nel festival: “Etno Night – La Notte della Tarantella sullo Stretto”, evento a forte impatto popolare dedicato alla musica e alle danze della tradizione, al cibo e alle forme d’arte tradizionali.

Esperienze culturali e sensoriali legate al vino e alla cucina calabrese, con reinterpretazioni in chiave contemporanea.

Attività collaterali: laboratori per giovani, incontri con autori, visite guidate tematiche.

Impatto e visione strategica

L’Altafiumara Fest si configura come progetto a forte impatto culturale e turistico, capace di rafforzare l’identità territoriale e attrarre un pubblico trasversale.

La programmazione aperta e modulare consente l’adattamento a diverse risorse e contesti, garantendo accessibilità economica e inclusione sociale, posizionandosi come modello replicabile di rigenerazione culturale e promozione integrata del territorio.

L’Altafiumara Fest rappresenta un’opportunità strategica per rilanciare la Calabria come luogo di cultura, innovazione e accoglienza.

La proposta si candida a ricevere il sostegno delle istituzioni in quanto volano di sviluppo locale, formazione culturale e coesione sociale.

Punti di forza del festival

Snodo interregionale: situato a pochi minuti dagli imbarchi per Messina, dalla ferrovia nazionale e dalle principali arterie stradali (A2, SS18), il festival si colloca in una posizione privilegiata per attirare pubblico dalla Sicilia, dall’intera Calabria e anche da flussi turistici internazionali.

Prossimità con aeroporti: la vicinanza agli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme agevola l’arrivo di visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Il festival valorizza un tratto costiero di elevato pregio ambientale e culturale, contribuendo alla promozione dell’area dello Stretto come destinazione turistica.

Accessibilità economica e sociale: tutti gli eventi sono gratuiti o a prezzi calmierati, per garantire la partecipazione di tutte le fasce della popolazione, incluse famiglie, giovani e persone con fragilità economiche.

Presenza di percorsi accessibili, servizi per la disabilità e proposte culturali intergenerazionali e inclusive.

Coinvolgimento attivo delle comunità locali, associazioni e scuole in laboratori e attività formative.

Altafiumara Fest come hub culturale e turistico

L’Altafiumara Fest punta a diventare un hub culturale dell’estate calabrese, capace di generare un indotto economico diffuso attraverso:

Diversificazione dell’offerta turistica, con eventi che abbinano cultura, paesaggio, storia e sapori.

Collaborazioni con operatori turistici e strutture ricettive, per creare pacchetti esperienziali che integrano spettacoli, visite culturali, degustazioni e artigianato locale.

Reti interistituzionali con enti di promozione turistica e culturale, GAL, consorzi e istituzioni regionali e transfrontaliere (inclusa la Sicilia).

Crescita della visibilità mediatica dell’area dello Stretto, rafforzando l’identità territoriale calabrese anche in chiave internazionale.

Programma della manifestazione