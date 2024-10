Il Festival di Fabriano si conclude con il successo dell’artista reggino Alessandro Allegra

Ieri, 30 aprile, si è concluso il Festival Internazionale di Fabriano in Acquarello, la manifestazione che ha registrato la presenza dei maggiori acquarellisti mondiali in rappresentanza di ottanta paesi.

Successo per gli artisti di casa Italia che hanno dato grande dimostrazione in quest’arte versatile ed ecologica. Il pittore Alessandro Allegra ha dato prova del suo eccezionale talento artistico in più esibizioni di pittura live, riscuotendo consensi anche da parte del pubblico internazionale presente numeroso all’evento.