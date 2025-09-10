Nasce a Cittanova il Festival delle Tradizioni di Piazza San Rocco

Una nuova luce illumina l’autunno calabrese: è il CITTANOVA – Festival delle Tradizioni di Piazza San Rocco, un innovativo progetto culturale e turistico promosso dall’Associazione IL FARO – ETS, capofila di un patto sociale che coinvolge attivamente le associazioni Lato 2 e Associazione Pro-Fondazione Carlo Ruggiero, insieme a enti pubblici, istituzioni scolastiche, realtà culturali e imprese sociali del territorio.

L’obiettivo del festival è ambizioso ma chiaro: valorizzare e innovare le tradizioni, rivitalizzare le risorse storiche, artistiche e ambientali del territorio, e trasformare Piazza San Rocco – uno dei luoghi più suggestivi di Cittanova – in un grande palcoscenico di eventi diffusi.

Un patrimonio da vivere, tra passato e futuro

Il festival nasce dalla volontà di mantenere vivo il patrimonio culturale e sociale del paese, legato a doppio filo alla storica festa della Transumanza e alla celebrazione popolare e religiosa di San Rocco, che si svolgeva tradizionalmente la terza domenica di settembre, tradizionalmente inaugurata dal Falò di Piazza San Rocco. Intorno a questo grande falò si radunavano, e si radunano tutt’oggi, tutti gli abitanti del paese, i famosi giganti alti e danzanti nei loro abiti da re e regina, il cavalluccio, e il tutto prima dell’inizio della novena in onore di San Rocco.

Oggi, queste tradizioni trovano nuova forma in un cartellone culturale organico, che si estende su più giornate distribuite dall’11 al 28 settembre, anche con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta turistica e proporre esperienze autentiche in un periodo solitamente meno attrattivo.

Un programma ricco e coinvolgente

Piazza San Rocco e le aree circostanti si trasformeranno in un centro pulsante di eventi che uniscono sacro e profano, cultura e intrattenimento. Il programma prevede:

Eventi musicali e rassegne di spettacoli dal vivo

Tradizioni e costumi popolari

Rievocazioni religiose e momenti di spiritualità condivisa

Mercati e mercatini tematici

Giostre e attrazioni per bambini

Spettacoli di luci e fuochi d’artificio

Tre gli appuntamenti di punta che danno vita ad un mix straordinario:

IL TRADIZIONANDU , rassegna di musica popolare e internazionale

, rassegna di musica popolare e internazionale I FESTEGGIAMENTI CIVILI IN ONORE DI SAN ROCCO , un tributo alla devozione popolare che unisce la comunità in una serie di celebrazioni e cortei che rievocano le tradizioni religiose locali, tra musica, processioni e festeggiamenti.

, un tributo alla devozione popolare che unisce la comunità in una serie di celebrazioni e cortei che rievocano le tradizioni religiose locali, tra musica, processioni e festeggiamenti. CITTANOVA FLOREALE, unica fiera botanica in Calabria, ospitata nella splendida Villa Comunale (orto botanico dell’800) con vivaisti, sessioni di giardinaggio ed escursioni green nel territorio.

Un progetto corale per la comunità

Il Festival delle Tradizioni di Piazza San Rocco si distingue per essere il frutto di una rete collaborativa, guidata dall’Associazione IL FARO – ETS in qualità di soggetto promotore e coordinatore del patto sociale con le associazioni Lato 2 e Associazione Pro-Fondazione Carlo Ruggiero. Insieme, le realtà coinvolte lavorano per costruire un’offerta culturale partecipata, trasversale e inclusiva.

Il progetto mira a:

Rafforzare l’identità culturale del territorio

Favorire la partecipazione attiva della comunità

Sostenere gli operatori culturali locali

Promuovere un turismo esperienziale autentico

Generare un impatto positivo anche in termini economici e sociali

Il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici cittadini, dell’Accademia delle Belle Arti, e delle numerose associazioni locali, arricchisce ulteriormente il valore di una manifestazione che si propone come modello replicabile di promozione culturale e turistica.

Informazioni utili

Luogo: Piazza San Rocco e aree limitrofe – Cittanova (RC)

Quando: da giovedì 11 a domenica 28 settembre 2025

Ingresso libero a tutte le attività