Festività Mariane tra negozi aperti fino alle 22:00 ed alta moda
Per le festività mariane negozi del centro di Reggio Calabria aperti fino alle 22 sabato 10 settembre e sfilata di alta moda domenica 11 all'arena Ciccio Franco
08 Settembre 2016 - 17:49 | di Vincenzo Comi
Una serata-evento che si propone di continuare a valorizzare e promuovere le attività commerciali del cuore di Reggio Calabria con un apertura straordinaria dei negozi fino alle 22,00 e tante offerte eccezionali.
Un’iniziativa, quella di sabato 10 settembre, richiesta dagli imprenditori del centro storico che si inserisce nel cartellone delle festività mariane.
Tante saranno le offerte da prendere al volo per uno shopping serale da abbinare al divertimento e agli eventi organizzati nell’ambito delle festività.
Domenica 11 settembre, invece, spazio alle collezioni moda del prossimo autunno-inverno con la sfilata messa in campo da Pino Causini Management in collaborazione con Comune, Confcommercio e Federmoda Reggio Calabria.
L’alta moda maschile e femminile, dopo il successo del Gran Galà dello scorso maggio ospitato al Museo Nazionale della Magna Grecia, sarà di nuovo protagonista dalle 21,00 all’arena “Ciccio Franco” con la Fashion Action.
La serata sarà condotta da Alessandra Giulivo e Alberto Mazzacuva.
Ad alternarsi in passerella saranno le aziende reggine con un anticipo della prossima collezione moda autunno/inverno 2016-2017. Non solo abiti, anche accessori, trucco e acconciature con un ritorno agli anni Novanta, almeno così impone la moda.
Tessuti pregiati, colori iper-femminili, velluto o tulle, il ritorno del chiodo di pelle nera, golf oversize, pellicce e cappotti morbidi spopoleranno con l’arrivo del freddo.
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