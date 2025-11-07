Fidapa RC sez. Morgana e Cif comunale di Reggio Calabria insieme per il convegno “Donne ed emigrazione”

Si è svolto presso la sala “Monsignor Ferro” della Curia Arcivescovile di Reggio Calabria, l’incontro-dibattito con al centro un tema importante e sempre attuale:

“La questione migratoria con particolare riferimento alla figura della donna. Un problema da risolvere o una questione da comprendere?”

La serata si è aperta con i saluti istituzionali di Federika Gallo e Renata Melissari, presidenti rispettivamente della FIDAPA sezione Morgana e del CIF comunale di Reggio Calabria.

L’iniziativa rientra tra le attività promosse dalla federazione ovvero la valorizzazione del ruolo delle donne nella società e la costruzione di una cultura dell’inclusione.

L’evento è stato moderato dalla dottoressa Angela Laganà, Presidente Regionale CIF.

Tra le relatrici della serata sono intervenute la dottoressa Elena Siclari e la dottoressa Caterina De Stefano, le quali hanno approfondito diversi aspetti del tema: la tutela dei diritti delle donne migranti, le esperienze di integrazione, accesso all’istruzione e ai servizi inclusione sociale e lavorativa della donne immigrate.

La serata è stata un’occasione di confronto tra associazione e professioniste, con l’obiettivo di dare voce alle donne migranti al centro di percorsi di vita e integrazione nati da sfide, coraggio, speranze e spesso protagoniste silenziose.

Il convegno si è un concluso con un momento di confronto aperto al pubblico e con la proposta di nuove iniziative per continuare il percorso di sensibilizzazione e sostegno alle donne protagoniste di esperienze migratorie.