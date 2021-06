Fierce Woman 2.0, il format dedicato alle donne riparte con un nuovo evento

Una cena in una location d'eccezione con tanti ospiti speciali. Tutto pronto per Fierce Woman 2.0

Fierce Woman torna ad occupare la scena reggina degli eventi dopo 365 giorni di stop. Il format dedicato alle donne torna dopo un anno di assenza con la solita grinta e la voglia di coinvolgere quante più realtà possibili del territorio di Reggio Calabria.

Laura Pizzimenti, in questi anni, ha creato una vera e propria rete di professioniste dei settori più disparati, indissolubilmente legate alla propria terra ed ha raccontato al pubblico le loro storie. Giorno per giorno, però, le storie diventano sempre più concrete, sempre più intriganti. C'è dunque ancora tanto di cui parlare.

Fierce Woman 2.0

Storie di partenze e ritorni, perché, nonostante i suoi difetti, è difficile rimanere lontani dalla città dello Stretto. Racconti di vite costruite grazie ad un'irrefrenabile passione e sogni divenuti realtà. Questi e molti altri saranno gli ingredienti principali dell'iniziativa organizzata da Fierce Woman per giovedì 1 luglio a Villa del Cavaliere a partire dalle ore 20:30.

Gli ospiti della serata saranno Rita La Piana (Vita da Curvy); Menita Crucitti la psicologa, Maria Grazia Richichi il medico. Madrine dell'episodio Laura De Stefano l'imprenditrice, Jessica Logoteta la ballerina, special guest l'architetto Lino Geria. Selezione musicale a cura di Luigi Regolo.

La cena

Per l'occasione è prevista una fantastica cena al costo di € 25,00 (calice di vino incluso). Nel menù è previsto:

Analcolico, Prosecco, Verdure in tempura.

Primi:

risotto cernia, pistacchio e zafferano;

pacchero alla norma.

Secondi:

parmigiana;

cubotti di pollo al curry con cipolla caramellata;

cous cous siciliano;

involtino di melanzane;

pepata di cozze centrotavola.

Sponsor dell'evento

• Francesco Antonio Baldessarro per la Location (Studio di Progettazione di F.Baldessarro)

• Elisabetta Attisano con Ottica Gianni Attisano.

• @Francesco Covello con AUDI ZENTRUM Rc

• Antonio Cormaci con Cormaci Wine and Spirits

• Anna Bova & Daniele Sollazzo

con Tabacchi Bova.

• Alessia Firriolo con THE BRIDGE Reggio Calabria & COCCINELLE.

• Laura De Stefano con Color in Motion

• Ilaria Speranza CON Ilaria Speranza & Fede•Reggina

• Paola Canale con Villa Del Cavaliere (location evento)

• Paola Redi comunicazione & Grafica.









Partners

CityNow - Hamburgeria RC - Sesto Senso - Dario Caminiti - Villa del Cavaliere - Visual Show - Studio di progettazione di Francesco Antonio Baldessarro - Alfredo Muscatello Photography - Loredana Guinicelli Idee & Grafica - RadioTouring 104 - VideoTouring - Paola Redi Architect Comunicazione & Grafica - Angela Panzera Ufficio Stampa.