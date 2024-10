POTM Premier League di Ottobre di FIFA 21: prediction, anticipazioni e consigli di mercato

Player of The Month di Premier League di Ottobre. Duello tra Son e Kane. Le prediction, anticipazioni sulle SBC e i movimenti di mercato.

Giochi a FIFA 21 nella modalità Ultimate Team e sei in attesa del POTM di Premier League del mese di ottobre? Di seguito un’analisi di tutti i candidati per i giocatori di FUT. Scopriamo come muoverci sul mercato in vista della SBC che verrà rilasciata oggi, 13 novembre.

FIFA 21 – POTM PREMIER LEAGUE: I CANDIDATI

I candidati per il Player of The Month di Ottobre per la Premier League sono:

Bamford : (P3 W2 D0 L1 G3 A1)

: (P3 W2 D0 L1 G3 A1) Calvert – Lewin : (P3 W3 D0 L0 G5 A0)

– : (P3 W3 D0 L0 G5 A0) Castagne : (P3 W3 D0 L0 G1 A2 CS1)

: (P3 W3 D0 L0 G1 A2 CS1) Kane : (P3 W1 D1 L1 G1 A5)

: (P3 W1 D1 L1 G1 A5) Lamptey : (P3 W1 D0 L2 G0 A1)

: (P3 W1 D0 L2 G0 A1) Manè : (P3 W3 D0 L0 G3 A0)

: (P3 W3 D0 L0 G3 A0) Rodriguez : (P3 W3 D0 L0 G1 A1)

: (P3 W3 D0 L0 G1 A1) Vardy: (P3 W3 D0 L0 G5 A0)

*(fra parentesi Partite giocate (P), Vinte (W) Pareggiate (D) Perse (L) Goal (G) Assist (A), per i difensori e i portieri CS = Clean Sheet = porta inviolata)

FIFA 21 – POTM PREMIER LEAGUE: I FAVORITI

Harry Kane ha realizzato 4 gol e 3 assist, con l’aggiunta di 3 premi come miglior in campo in 4 partite. Heung-Min Son è il principale protagonista dell’ottimo mese del Tottenham. Ha messo a segno 2 assist e 4 gol in altrettante partite. Considerando la media voto, il duello tra Kane e Son pare abbastanza serrato. Entrambi hanno avuto un rendimento sopra la media nel mese di ottobre.

FIFA 21 – POTM PREMIER LEAGUE: SBC PREDICTION

L’appetibilità del coreano è sicuramente maggiore grazie all’ottima velocità e alle 5 stelle di piede debole mentre Kane, complice la bassa velocità e le 3 stelle di mosse abilità, non è particolarmente “desiderato”. Il prezzo della SBC del POTM sarà nettamente diverso a seconda del vincitore finale.

POTM PREMIER LEAGUE: SBC PREDICTION e CONSIGLI MERCATO

Per Heung Min Son il costo della SBC supererà il 300k, ma non dovrebbe oltrepassare la soglia dei 400k. Per Harry Kane il costo non supererà i 150k. E’ consigliato un investimento sui calciatori 86+, la cui richiesta aumenterà più ci avviciniamo alla fine del mese con l’uscita dei vari POTM e delle prime sfide ICON. Un’altra buona mossa potrebbero essere gli IF “leggeri” appartenenti ad un TOP campionato o con una nazionalità facilmente “ibridabile”.