FIFA 21 – SBC Champions League: soluzioni e consigli

Giochi alla modalità Ultimate Team di FIFA 21 e vuoi conoscere la soluzione della SBC Uefa Champions League? Di seguito mostreremo le soluzioni delle 9 sfide dedicate al più prestigioso torneo europeo.

FIFA 21: SBC CHAMPIONS LEAGUE

La EA Sports ha attivato nella serata del 12 novembre le sfide creazione rosa dedicate alla Champions League. Per certi versi hanno strutture simili alle sfide dedicate agli interi campionati. A queste somiglianze vanno aggiunte quelle che risultano essere delle novità.

SBC CHAMPIONS LEAGUE – LE NOVITA’

La sfida ha una scadenza: 30 giorno dopo il rilascio non sarà più disponibile per tutta la stagione. Non è escluso che a seguito della scadenza, questa sfida possa essere inserita nuovamente con premi e requisiti diversi. Il premio, inoltre, non sarà un calciatore predefinito o un pick, bensì un pacchetto

FIFA 21: SBC CHAMPIONS LEAGUE – LE SOLUZIONI

PRIMA FASE – REQUISITI

Esattamente 11 giocatori: UEFA Champions League comune o raro

Valore squadra min.: 75

Intesa di squadra min.: 95

PREMIO: x1 Gioc. ZINCO PREMIUM

SOLUZIONE (CLICCA QUI)

SECONDA FASE – REQUISITI

Esattamente 11 giocatori: UEFA Champions League comune o raro

Valore squadra min.: 75

Intesa di squadra min.: 95

PREMIO: x1 Pacchetto GIOCATORI MISTI PRIME

SOLUZIONE (CLICCA QUI)

TERZA FASE – REQUISITI

Esattamente 11 giocatori: UEFA Champions League comune o raro

Valore squadra min.: 76

Intesa di squadra min.: 95

PREMIO: x1 Pacchetto GIOCATORI ORO RARI PICCOLO

SOLUZIONE (CLICCA QUI)

PLAYOFF – REQUISITI

Esattamente 11 giocatori: UEFA Champions League comune o raro

Valore squadra min.: 76

Intesa di squadra min.: 95

PREMIO: x1 Pacchetto ORO RARI

SOLUZIONE (CLICCA QUI)

FASE A GIRONI – REQUISITI

Minimo giocatori 8: UEFA Champions League comune o raro

Valore squadra min.: 77

Intesa di squadra min.: 95

PREMIO: x1 Pacchetto GIOCATORI MISTI RARI (non scambiabile)

SOLUZIONE (CLICCA QUI)

OTTAVI DI FINALE – REQUISITI

Minimo 8 giocatori: UEFA Champions League comune o raro

Valore squadra min.: 78

Intesa di squadra min.: 95

PREMIO: x1 Pacchetto Giocatori ORO PREMIUM (non scambiabile)

SOLUZIONE (CLICCA QUI)

QUARTI DI FINALE – REQUISITI

Minimo 7 giocatori: UEFA Champions League comune o raro

Valore squadra min.: 79

Intesa di squadra min.: 95

PREMIO: x1 Pacchetto GIOCATORI ZINCO PRIME (non scambiabile)

SOLUZIONE (CLICCA QUI)

SEMIFINALI – REQUISITI

Minimo 6 giocatori: UEFA Champions League comune o raro

Valore squadra min.: 79

Intesa di squadra min.: 95

PREMIO: x1 Pacchetto GIOCATORI ORO PRIME (non scambiabile)

SOLUZIONE (CLICCA QUI)

FINALE – REQUISITI

Minimo 1 giocatore proveniente da: PSG o Bayern Monaco

Minimo giocatori 4: Rari

Valore squadra min.: 80

Intesa di squadra min.: 95

PREMIO: x1 Pacchetto GIOCATORI ZINCO RARI (non scambiabile)

SOLUZIONE (CLICCA QUI)

SBC CHAMPIONS LEAGUE – IL PREMIO FINALE

Il premio che si otterrà al termine del completamento di tutte le sfide sarà un PACCHETTO GIOCATORI RARI (non scambiabile).