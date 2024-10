FIGC contraria alla chiusura del campionato di C. La posizione di Gravina

Nonostante i voti dell’ultima Assemblea che hanno decretato la chiusura anticipata della stagione, secondo quanto riporta il quotidiano Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC non sembra d’accordo e lo ribadirà nel prossimo Consiglio Federale, in programma i primi giorni della prossima settimana:

Leggi anche

“Il campionato di serie C non è finito. Ed è probabile che il prossimo Consiglio Federale non prenderà la decisione sollecitata dalla Lega Pro nell’assemblea di giovedì scorso. Gabriele Gravina non vuole mollare, ha scelto una linea che riguarda tutti i campionati professionistici, accertare l’esistenza della possibilità di andare in avanti non staccare la spina, fino in fondo”

Chiaramente la volontà di farlo non può non tenere conto di una situazione totalmente differente rispetto alla serie A e con quei protocolli sanitari che anche nella massima serie stanno facendo fatica a garantirne il rispetto. In quella ormai famosa Assemblea sono state 52 le società che hanno votato per la chiusura e solamente 2 quelle contrarie, la rimanenza di 5 è di astenuti, insieme al parere espressi dai medici sociali che hanno manifestato fermamente l’impossibilità a continuare. Vedremo quello che accadrà.