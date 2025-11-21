Reggio, ogni storia merita di brillare: da Frisina Gioiellerie arriva ‘Filodellavita’ – FOTO

Ogni vita è unica. E ogni storia merita di essere raccontata. È questo il senso più profondo racchiuso nei gioielli Filodellavita, protagonisti di una settimana speciale da Frisina Gioiellerie.

A partire da sabato 22 novembre, e per tutta la settimana, fino al 29, sarà possibile ammirare nella gioielleria di Reggio Calabria, una selezione esclusiva di pezzi unici, inviati direttamente dalla maison Rubinia in occasione di questo evento.

Il filo che racconta chi siamo

Anelli, bracciali, collane e orecchini della collezione Filodellavita sono molto più che semplici gioielli. Ogni creazione è composta da un filo avvolto su sé stesso, che simboleggia le strade, le emozioni e i legami che compongono la nostra esistenza. Un messaggio universale, che prende forma in un oggetto prezioso e irripetibile, proprio come chi lo indossa.

Frisina Gioiellerie ha voluto dedicare un’intera settimana a questa collezione iconica, tra le più amate e riconoscibili, con l’obiettivo di offrire uno sguardo privilegiato su modelli rari e nuove collezioni arrivate in esclusiva grazie alla collaborazione con l’azienda partner Rubinia.

Una vetrina per emozionarsi

Durante questa speciale esposizione, le vetrine dello storico punto vendita si trasformeranno in un racconto aperto, in cui ogni gioiello rappresenta un capitolo da scoprire. Un’occasione unica per lasciarsi ispirare da una collezione capace di unire arte orafa, pensiero simbolico ed eleganza.

I pezzi speciali saranno disponibili per l’acquisto anche dopo il 29 novembre, ma solo in questa settimana sarà possibile ammirare da vicino le creazioni più esclusive, selezionate appositamente per l’occasione.

Maggiori informazioni

Visita le pagine Facebook e Instagram.

CLICCA QUI per visitare il sito ufficiale di Frisina Gioiellerie.