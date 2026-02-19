Finale Coppa Italia, sfida tra ex Reggina: primo round a favore della Pistoiese

Entrambe le squadre (Pistoiese e Ancona) sono in piena lotta per la vittoria del campionato

La Pistoiese di Cristiano Lucarelli ha conquistato la vittoria nella finale d’andata della Coppa Italia Serie D, battendo 2-0 l’Ancona al “Marcello Melani“. La partita, giocata sotto un forte temporale, molto equilibrata, è stata decisa dai gol di Rizq e Russo. Il primo, arrivato al 33′ della prima frazione, il raddoppio nella ripresa grazie a un calcio di rigore dal calciatore che oltre a essere stato il migliore in campo, continua la sua straordinaria stagione con 12 gol complessivi tra campionato e Coppa.

Nonostante l’Ancona abbia provato a reagire, la fase difensiva della Pistoiese è stata impeccabile, limitando al minimo le occasioni per gli ospiti, che non sono mai riusciti a impensierire mai seriamente la squadra di Lucarelli.

Quella di ieri è stata la prima sconfitta del 2026 per la squadra di Agenore Maurizi (ex Reggina), che non perdeva dal novembre 2025. C’è da dire che il tecnico ha optato per un ampio turnover, cercando di preservare le energie in vista del campionato dove l’Ancona che guida il girone F punta alla promozione.

Per la Pistoiese dell’ex Taibi, la vittoria è di grande importanza, avendo ottenuto un vantaggio significativo in vista del ritorno del 7 marzo allo “Stadio Del Conero” e comunque pensando pure in caso di ripescaggi, il vantaggio che si acquisisce con la vittoria della Coppa Italia. La Pistoiese in campionato attualmente occupa il terzo posto nel girone D, ma la vetta è distante solo tre punti.