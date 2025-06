Asilo a rischio chiusura, la direttrice: ‘Anno impegnativo, il futuro? Fiduciosi per la continuità’

All’asilo nido “Noi con i Bambini” di San Roberto è tempo di saluti, con la chiusura dell’anno scolastico e la consegna dei certificati per i giovanissimi diplomati.

Dopo un anno ricco di soddisfazioni ma anche di momenti particolarmente difficili in seguito all’incendio dello scuolabus del nido, ai nostri microfoni Ania Pitasi, direttrice e psicologa del nido di San Roberto, esprime soddisfazione e speranza per il futuro del nido:

“Siamo arrivati anche alla fine di quest’anno, forse il più impegnativo sotto vari punti di vista, anche a livello emotivo per tante cose che sono successe ma che ci siamo lasciati ormai alla stragrande alle spalle. Una squadra quest’anno ancora vincente, abbiamo conosciuto nuove famiglie, nuovi bimbi, posso ritenermi soddisfatta di tutto quello che è stato e che abbiamo fatto. Siamo ancora in attesa di capire quello che sarà di questa realtà, però siamo fiduciosi, perché so che stanno lavorando tutti per poter dare continuità a questo asilo”. Leggi anche

Ha partecipato alla cerimonia anche il sindaco di San Roberto, Antonino Micari, che ha espresso fiducia nella continuazione di questa esperienza virtuosa:

“Quello che è stato fatto a San Roberto è qualcosa di eccezionale, perché siamo riusciti ad avere un asilo nido per tre anni, e abbiamo aiutato tante mamme di famiglia, i bambini stanno crescendo molto bene con una nuova didattica molto produttiva, insegnanti di livello, tutto lo staff sono persone per bene. L’amico Nucera ha fatto di tutto, stiamo lavorando per continuare, almeno quest’anno sicuramente. e poi si vedrà nei prossimi anni se lo possiamo istituzionalizzare per bene come Comune”.

Numerose le famiglie, le mamme, i papà e i nonni presenti per festeggiare con i piccoli questo traguardo importante. La loro gratitudine alimenta le speranze che questa realtà prosegua anche nei prossimi anni con la sua attività.

Leggi anche

“Mia figlia ha iniziato dal primo anno e dall’esordio dell’asilo nido noi con i bambini, non posso che ritenermi soddisfatta e soprattutto grata alle maestre e alla direttrice per questo percorso. Mi dispiace che ovviamente andrà a concludersi, ma siamo speranzosi per il prossimo anno e auguriamo alle maestre delle buone vacanze con l’augurio di rivederci l’anno prossimo con i nuovi bambini”.

“Sono la nonna di Pietro, che quest’anno finisce il percorso qui all’asilo, ed è stato un percorso meraviglioso. La realtà che c’è qua a San Roberto con quest’asilo è soltanto da toccare con mano. Io parlo da “professionista” perché sono un insegnante della scuola dell’infanzia. Tocco con mano giornalmente le realtà che ci arrivano dagli asili, e devo dire che per esperienza, preparazione, professionalità, carico, amore che hanno avuto queste maestre nei confronti dei bambini è una cosa che va al di là delle parole. Io personalmente le ringrazio, le ringrazio per il percorso che ha fatto Pietro che è arrivato qua come un bambino timido, introverso e adesso è un vulcano! Sarà un arrivederci, perché mi auguro con tutto il cuore di avere altri nipotini e di ritornare in quest’asilo”.

Il rischio che “Noi con i bambini” possa chiudere c’è, e in merito si era espresso anche il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, che ai nostri microfoni aveva dichiarato:

“L’esperienza dell’asilo non può e non deve cessare. L’impegno oggi dell’istituzione e della politica deve essere quello di provare a trovare un percorso giuridico che permetta di mantenere in vita l’asilo con l’augurio che possa essere in futuro magari un progetto pilota che possa servire anche in altri territori”.

Famiglie, lavoratori, tutta la comunità di San Roberto attende di sapere con trepidazione se il prossimo anno il nido riaprirà i cancelli ai bambini per accompagnarli nei loro primi passi formativi.

Il futuro dell’asilo “Noi con i Bambini” rimane al centro dell’attenzione, con le istituzioni locali e metropolitane chiamate a dare continuità a un’esperienza educativa che ha generato valore sociale, inclusione e crescita per tutta la comunità. In un tempo in cui i servizi per l’infanzia rappresentano una vera infrastruttura sociale, preservare progetti come questo non è solo una scelta educativa, ma un atto di giustizia per le famiglie e per i bambini.

L’auspicio è che si celebri la prossima cerimonia di fine anno, e con maggiore serenità, sotto il segno della stabilità e della fiducia.