L’Ass. ‘Fiordo di Reggio’ assegna il premio “Donna e uomo dell’anno”

Il direttore della cattedra e della scuola di Cardiologia dell’Università di Roma Tor Vergata professor Franco Romeo, la scienziata villese Lucia Votano, il mecenate cosentino Roberto Bilotti : questi i vincitori della dodicesima edizione del Premio “Donna e uomo dell’anno” promosso dell’accademia culturale “Il Fiordo di Reggio”.

Il direttivo (composto dal nuovo presidente avvocato Ezio Pizzi, dal presidente onorario Natale Polimeni, dal vice-presidente Francesco Plastina, dal socio fondatore Aldo Tripodi, da Giuseppina Princi, Ettore Errigo e Franco Calafiore), ha deciso anche di assegnare un premio alla memoria al giornalista di Gazzetta del Sud Tonio Licordari, scomparso prematuramente due anni fa.

Presenti le autorità, la cerimonia di consegna si svolgerà nel salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio alle 10.00 di sabato 23 giugno e verrà moderata dal giornalista Rai Tonino Raffa. I riconoscimenti consisteranno in stilizzate creazioni in cristallo massiccio, ideate dall’orafo delle dive Gerardo Sacco, da sempre vicino ai dirigenti dell’accademia.

Le scelte della giuria, dopo attente valutazioni, sono cadute su personaggi di altissimo profilo che, alle loro qualità umane hanno associato un costante e qualificato impegno professionale, onorando il nome della Calabria nei settori della scienza, della cultura, dell’imprenditoria e della comunicazione.

Nato a Fiumara di Muro, il professor Franco Romeo, è da tempo una celebrità di spicco nel campo della cardiologia generale e interventistica. Ha organizzato qualche anno fa ,nella capitale, il congresso mondiale sul cuore, evento al quale ha partecipato anche Papa Francesco. E’ stato componente del consiglio superiore di sanità, presidente della federazione italiana di Cardiologia e membro di quella europea, nel 2013 è stato insignito dal presidente della Repubblica con la medaglia d’oro al merito della sanità pubblica. Numerose le sue esperienze all’estero : ha insegnato per un periodo anche in Arkansas ed ha partecipato a una infinità di seminari e appuntamenti scientifici internazionali. Romeo, nel 2015 è stato l’esecutore del primo impianto di valvola mitralica su valvola nativa per via percutanea e a cuore battente. Ha sperimentato inoltre, con successo, il primo impianto al mondo di protesi valvolare mitralica per via trans apicale. Numerose le sue pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

Lucia Votano, scelta come “Donna reggina dell’anno”, ha dedicato oltre mezzo secolo allo studio della fisica nucleare ed è stata la prima donna a guidare il laboratorio nazionale del Gran Sasso. Ha soggiornato in Germania, al CERN di Ginevra e, di recente, ha realizzato nella Cina meridionale un esperimento riguardante i neutrini, le particelle elementari che devono il loro nome all’italiano Enrico Fermi.

Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, è newyorchese di nascita, ma ha la Calabria nel cuore e nel DNA. Ha dedicato particolare attenzione a Cosenza, città natale dello zio Carlo, svolgendo una costante azione di mecenatismo culturale. Ha infatti donato, al capoluogo Bruzio, una corposa collezione di opere d’arte . Pezzi pregiati che fanno parte del Museo all’aperto che si snoda per corso Mazzini, offrendo agli occhi dei visitatori ben 25 sculture di prestigiosi artisti contemporanei.

Infine, il premio alla memoria per l’informazione, attribuito a Tonio Licordari, riconosce l’impegno cinquantennale profuso dal giornalista di Gazzetta del Sud a favore del territorio. Ha seguito, altresì, per conto della gloriosa testata, diverse edizioni del festival di Sanremo e tanti eventi sportivi di rilievo nazionale. Un lavoro, il suo, finalizzato a interpretare, con rigore e coerenza, le istanze e le aspirazioni dell’intera comunità calabrese.