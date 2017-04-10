FIP CALABRIA: 3vs3 scuola, ecco i vincitori della tappa di Reggio Calabria

Maxi-tappa reggina al Centro Viola in occasione del tre contro tre scolastico riservato alle categorie “Allievi” e “Cadetti”. Continua spedita l’attività di coinvolgimento e di formazione della Federazione Italiana Pallacanestro. La promozione nelle scuola di tutta la regione continua grazie alla supervisione del Consigliere con delega all’attività scolastica, Claudia Soppelsa.

La Fip Calabria ha fatto tappa al Centro Viola presso la Palestra Massimo Mazzetto alla presenza del Presidente Fip Calabria, Paolo Surace. Grande coinvolgimento e sfide equilibrate e ben giocate: Nella categoria allievi conquistano la qualificazione alle finali regionali le scuole del Liceo Scientifico Sportivo “Alessandro Volta” accanto all’Istituto Panella-Vallauri.

Nella categoria in rosa successo sempre per il “Volta” in compagnia del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”. Nella categoria Cadetti, invece , sia nella maschile che nella femminile registriamo la vittoria del “Carducci-Da Feltre” seguito dal De Zerbi – Milone di Pami.

Le formazioni in questione hanno ottenuto l’accesso per la finale regionale che si disputerà il 4 Maggio 2017 a Lamezia Terme.