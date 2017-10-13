FIP Calabria: pubblicato il girone reggino del campionato Under 18
Otto squadre nel girone reggino Under 18: si parte il 26 ottobre 2017 con Nuovo Basket Soccorso-Cestistica Gioiese e il derby Ymca Siderno-Cono Bovalino
13 Ottobre 2017 - 13:56 | di Eva Curatola
La Fip Calabria ha pubblicato il calendario ufficiale del girone reggino del campionato giovanile Under 18.
Le squadre partecipanti sono Nuovo Basket Soccorso, Vis Reggio Calabria,Basket Pellaro,Ymca Siderno,Cestistica Gioiese,Basket Nuova Jolly,Lumaka Reggio Calabria e Cono Basket Bovalino.
Si inizia il 26 Ottobre 2017 con una doppia sfida:al PalaCalafiore alle ore 19.30 il Nuovo Basket Soccorso ospita la Cestistica Gioiese,invece, alle ore 16.45 a Siderno è tempo di derby tra Ymca e Cono.
Le modalità del girone prevedono un girone all’italiana, la seconda fase sperimentale con la suddivisione delle partecipanti ed un PlayOff dal quale usciranno le due formazioni che parteciperanno alle Final Four con le due squadre vincitrici del girone Catanzaro/Cosenza.
Il calendario della prima fase: QUI
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