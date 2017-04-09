FIP Calabria. Si riparte dalla comunicazione, ecco il nuovo logo

Un restyling moderno e funzionale alle esigenze attuali, nell’ottica dell’evoluzione tecnologica legata ai media ma soprattutto ai tanti appassionati, così il nuovo Comitato Regionale calabrese prosegue a marce alte nel dare un’impronta nuova attivando per la prima volta nella sua storia l’ Area Comunicazione.

Tante novità a partire dai canali social, con l’attivazione della nuova pagina Facebook con news, circolari, aggiornamenti dalle società e rubriche che andranno ad implementare il sito istituzionale.

La Fip Calabria è pronta ad una comunicazione “globale” mirata, coinvolgendo tesserati e stakeholders:”Era il momento di evolversi – ha dichiarato il presidente Paolo Surace – e sviluppare un nuovo percorso per propagandare al meglio le nostre attività che, molto spesso, rischiano di passare totalmente inosservate.

Siamo certi che la nuova struttura di comunicazione servirà da fondamentale pilastro per la crescita del “movimento” sia in ambito senior che per l’attività giovanile. Abbiamo grande voglia di fare e mettere in evidenza la nostra volontà di crescere con la giusta positività. Sinceramente devo dare atto al consigliere federale Valerio Chiné , cui avevamo affidato le più ampie deleghe in tal senso, di avere in poche settimane elaborato un progetto approvato all’unanimità dal Direttivo e di rendere immediatamente operativo un percorso di crescita fondamentale per tutto il movimento calabrese in ossequio al programma a supporto della mia candidatura”. Anche il logo della Fip calabrese si rifà il look.

La Fip Calabria ringrazia l’Azienda Progetto 5 di Santo Frascati per aver realizzato il nuovo logo che accompagnerà le attività di comunicazione e che daranno un ulteriore segnale di modernità e rinnovamento. Il logo esordirà ufficialmente al Trofeo delle Regioni 2017.