Fip, Surace: ‘Puntiamo a consolidare e far crescere ancora il movimento’

La Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Regionale Calabria è al lavoro per la programmazione della stagione sportiva 2025/2026, con l’obiettivo di consolidare i progressi ottenuti e proseguire il percorso di crescita del movimento cestistico calabrese.

“Dopo un’annata caratterizzata da numeri importanti in termini di partecipazione, tesserati, eventi, tesserati, numero squadre iscritte ai campionati, vogliamo continuare nel trend positivo, consolidando quanto costruito e favorendo nuove opportunità di sviluppo e movimento sul territori“, afferma il presidente della Fip Calabria, Paolo Surace.

Per quanto riguarda i tornei senior, saranno tre le squadre calabresi ai nastri di partenza della Serie Interregionale: Academy Catanzaro, Bim Bum Rende e Viola Reggio Calabria. A queste si aggiungono tre formazioni in Serie C – DR Reggio, Cestistica Gioiese e Pollino Castrovillari – e un massimo campionato regionale di Serie D R1 che si preannuncia rinnovato con l’ingresso di nuove squadre pronte a iscriversi. Ed in ambito giovanile e nel settore minibasket, si prevede il consueto pieno di iscrizioni.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, ma ancor più del percorso che ci ha condotti fin qui – prosegue Surace –. Non si cresce dall’oggi al domani: il lavoro di programmazione degli ultimi anni sta cominciando a dare i suoi frutti e vogliamo continuare nel cammino virtuoso“.

Il presidente sottolinea anche il successo dell’attività agonistica regionale e la partecipazione del pubblico, tornato numeroso nei palazzetti di tutta la Calabria: “L’anno scorso è stato un anno di grandi eventi – dalla partita della Nazionale a Reggio Calabria ai numerosi tornei giovanili, alla finale nazionale della Nba League School, passando per le iniziative di formazione tecnica e dirigenziale con clinic di primo livello – ma anche di grande attenzione in tutti i campionati. Abbiamo visto palestre piene e un rinnovato entusiasmo attorno al basket“.

La Fip Calabria continuerà anche nel suo impegno sul fronte degli impianti sportivi: “L’impiantistica resta una priorità strategica. Stiamo lavorando a stretto contatto con le società e con gli Enti. Continueremo a stimolare le istituzioni affinché lo sport entri stabilmente tra le priorità dell’agenda politica. Lo sport genera benessere, socialità, identità e anche economia: servono strutture adeguate per sostenere questo sviluppo“.

