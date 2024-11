FITA: tavola rotonda sul teatro amatoriale a Crotone

La FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori per la Provincia di Crotone, Venerdì 23 Ottobre 2015 – ore 17,00 nella Sala Consiliare Comune di Cirò Marina, ha presentato una tavola rotonda per filodrammatici, e cultori del teatro dal titolo “CHI E’ DI SCENA? ..Vite da Teatro Amatoriale…& Servizi, Convenzioni, Sicurezza, Strategie di Circuitazione, Promozione, delle Compagnie di Teatro Amatoriale”

Ospite d’onore della presentazione il Maestro Cataldo Amoruso – Drammaturgo, Commediografo, Pioniere del Teatro Amatoriale Calabrese ci ha fatto rivivere attraverso racconti da lui stesso vissuti, la vera tradizione teatrale nel nostro territorio. Un cultore del teatro, colui il quale lo ha visto nascere per primo in quel di Cirò Marina e non solo. Inizia la sua arte commediografa dalla celebre rielaborazione de “U Cummitu” coautore Nicodemo Malena, e il resto viene da se, nel 1982 “Il conte di Melissa”, 1984 “La visita dello zio buonanima”, Cataldo è anche scrittore apprezzato e riconosciuto talento da Pupi Avati, Mario Monicelli, Antonio Piromalli, Leonida Repaci, Luigi Comencini, Edito da Rubettino. E’ lui la nostra storia, il nostro tesoro da custodire e dal quale attingere in silenzio e con il dono dell’ascolto.

La tavola rotonda è stata un’occasione per presentare il nuovo fiduciario della Provincia di Crotone presieduta dalla D.ssa Virginia Marasco Direttrice Accademia Progetto Teatro. Il Teatro amatoriale, ci dice lei stessa, è’ un Teatro fatto da persone che paese per paese, sera dopo sera, oltre il lavoro e gli impegni familiari, portano avanti, in maniera spesso assolutamente gratuita e volontaristica, il proprio amore per il Teatro, contribuendo alla crescita culturale e sociale della comunità in cui vivono e diffondendo l’amore e la conoscenza delle arti sceniche. Nei teatri parrocchiali, nelle sale di comunità, le compagnie teatrali amatoriali, con il loro radicamento sul territorio, favoriscono il rinsaldarsi delle comunità e rappresentano per molti il primo approccio alle scene, una vera e propria palestra artistica capace di offrire un’insostituibile opportunità formativa, culturale e aggregativa. La passione Teatrale in Italia ha radici lontane già nel 1700, nell’800 comincia ad essere una realtà consolidata ma è nel 900 con la riduzione delle ore lavorative 1923 da 16 ad 8 che si diede maggiore impulso al TEATRO DEL DOPOLAVORO

Una delucidazione su quello che la FITA rappresenta l’hanno fornita il Consigliere Nazionale Peppe Minniti, Consolato Latella – Presidente Regionale FITA Calabria e Antonio Maria D’Amico Presidente FITA Provincia di Cosenza. L’incontro, appuntamento unico nel suo genere, ha dato modo alle compagnie presenti sul territorio crotonese di conoscersi, e ha offerto spunti su aspetti fondamentali della messa in scena in termini di sicurezza e convenzioni che la Federazione offre agli affiliati. Inoltre si sono messi in campo una serie di strategie di circuitazioni e promozioni. A partire da quella proposta dal Presidente della Marascocomunicazione e direttore VideoCalabria, Giuseppe Marasco, che in accordo con la FITA Regionale, e Nazionale darà vita prossimamente ad un format televisivo per il lancio di un programma per la rete VideoCalabria dedito alle Compagnie di Teatro Amatoriali affiliate alla FITA. Il Vice Presidente della Provincia Franco Parise, sostiene, anche come Sindaco di Verzino tutte le iniziative messe in campo e si complimenta dell’idea tv, spiegando come generi televisivi atti all’arte e alla cultura danno forza e orientano verso modelli sociali sani e veri. Allo stesso modo il Vice Presidente del Consiglio comunale di Cotronei, Costantino, portavoce del Sindaco Belcastro conviene alle proposte ritenendo che i teatri, compreso quello di Cotronei appena ristrutturato, debbano vivere della nobile arte teatrale e creare rete.

Anna Calfa, responsabile della rassegna teatrale Premio Caccuri, porta i saluti del Presidente Adolfo Barone e insieme a lei ci sia auspica possa con la FITA nascere un buona intesa per una ancora più forte adesione di Compagnie anche a livello nazionale.

Eccole le Compagnie pervenute: TUTTI PER UNO di Strongoli, KRIMISA di Cirò Marina, LE NINFEE di Strongoli, PERSEO di Petilia Policastro, LA TORRE di Torre Melissa, GTMC di Caccuri, COMPAGNIA APOLLO ALEO di Cirò Marina, GRUPPO TEATRALE ROCCA FERDINANDEA di Rocca di Neto, COMPAGNIA TEATRALE A MATASSA di Strongoli, COMPAGNIA TEATRALE IPSICRON di Cirò, Compagnia VERZINO/PALLAGORIO, Il MEDITERRANEO di Crucoli Torretta, TETARO DEL FORESTIERO di Cariati

Virginia Marasco, si augura di poter creare questa rete e intanto con la prima Compagnia affiliata FITA per la provincia di Crotone, l’Accademia Progetto Teatro, sta già ottenendo adesioni da altre compagnie che di sicuro troveranno con il confronto, con lo scambio a livello nazionale il giusto intento del teatro che è quello dell’aggregazione, della forma mentis aperta alla cultura, perché quando si apre il cuore al teatro lo si apre alla vita, il teatro arricchisce lo spirito e rendi leggeri nell’unione che crea.