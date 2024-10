Palestra FitAcademy Reggio Calabria – Estate alle porte, modella il tuo corpo con le offerte ‘Summer 2019’

Grande, luminoso e davvero stimolante con un open space studiato per ogni esigenza. Scopri le offerte della FitAcademy

Un ambiente creato per i veri amanti del fitness, curato in ogni minimo dettaglio. Grande, luminoso e davvero stimolante con un open space studiato per ogni esigenza.

La palestra FitAcademy Reggio Calabria, dopo il lungo e freddo inverno, per la stagione estiva ha pensato a tutti i propri soci con la formula Summer 2019 che vi darà la possibilità di mantenervi in forma anche nel periodo estivo.

Tante le possibilità di risparmio. La FitAcademy vi offre la possibilità di frequentare la sala attrezzi e il Crossfit con una formula trimestrale Summer super vantaggiosa.

Durante l’estate saranno attivi infine tutti i corsi di Posturale, Calisthenics, Taekwondo, Kickboxing, Pilates, Danze Caraibiche e Corsi di Kizomba per principianti e intermedi sempre seguiti passo passo dagli istruttori della palestra.

Alla FitAcademy inoltre avrete la possibilità di allenamenti personalizzati, servizio personale trainer, preparazione per le prove fisiche dei concorsi per forze armate e molto altro.

Modellate dunque il vostro corpo alla FitAcademy di Via Lia Traversa I n°9 (zona universitaria – alle spalle della chiesa di S. Brunello), la palestra adatta a tutte le esigenze.

