FlixBus, sconti esclusivi per chi parte in autobus da Reggio e provincia

FlixBus avvia una speciale collaborazione con musei selezionati per chi parte in autobus da Reggio e provincia

«Nel 2017 il patrimonio culturale italiano vanta 4.889 musei e istituti similari, pubblici e privati, aperti al pubblico».

É il dato diffuso da Istat a gennaio 2019, che consacra nuovamente il nostro Paese come uno dei più ricchi e variegati in termini di attrazioni. Così ricco e variegato che orientarsi in questa offerta culturale può essere difficile, soprattutto quando si ha a disposizione lo spazio di un weekend.

Per valorizzare al meglio questo patrimonio e guidare i propri utenti nella scelta, FlixBus avvia una speciale collaborazione con musei selezionati, per consentire a chi viaggia in autobus nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 febbraio di fruire esperienze uniche nel loro genere e diversissime tra loro – ma tutte imperdibili – a prezzi agevolati e godere di extra esclusivi a loro riservati.

CATANIA

Sconti sugli ingressi al Museo del Cinema e al Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943.

Un solo museo non basta? A Catania i passeggeri FlixBus possono raddoppiare l’esperienza: grazie alla collaborazione con Città Metropolitana di Catania, chi raggiungerà in autobus il capoluogo etneo nel prossimo weekend, potrà ottenere, previa esibizione in loco di biglietto FlixBus datato 23 o 24 febbraio, sconti dedicati del 50% sul costo di un ingresso al Museo del Cinema, sede di ben 150 locandine e di un ricco apparato espositivo con cineprese, camere e proiettori d’epoca, e al Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943, dove ripercorrere una delle tappe cruciali per la storia contemporanea dell’Isola e di tutto il nostro Paese.

MILANO

Workshop di disegno a prezzi agevolati per aspiranti fumettisti a WOW Spazio Fumetto

Per chi vuole cimentarsi con l’arte del fumetto, questa potrebbe essere l’occasione buona: a WOW Spazio Fumetto, must imprescindibile per gli appassionati, si potrà usufruire di una riduzione del 10% sul costo di iscrizione al workshop Crea il tuo albo illustrato (domenica 24 febbraio, 10-17) previa esibizione di biglietto FlixBus datato 23 o 24 febbraio.

La prenotazione, obbligatoria, va effettuata scrivendo a edu@museowow.it, ed è da ritenersi definitiva previa conferma. Non solo: a chi raggiungerà Milano in FlixBus il 23 o 24 febbraio è riservato uno sconto del 20% sulla mostra 15 Years of Magix, sempre previa esibizione del biglietto.

Milano si raggiunge senza cambi da Reggio, Villa San Giovanni, Palmi, Gioia Tauro e Rosarno.

I biglietti sono acquistabili online, via app e in agenzia viaggi. A Reggio Calabria gli autobus FlixBus partono dalla fermata di via Caprera (presso la Stazione FS di Reggio Centrale); Villa San Giovanni da Viale Italia (presso la Stazione FS); Gioia Tauro da Via Nazionale (all’altezza dell’ufficio di collocamento); Palmi dal terminal di Via di Francia; Rosarno dalla via Provinciale (presso il distributore Tamoil).