‘Focus ‘ndrangheta’ a Reggio, controlli in corso in via Ciccarello

La Polizia di Stato, insieme alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri, sta svolgendo un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Ciccarello, previsto nell’ambito del piano transnazionale “Focus ‘ndrangheta” e volto a rafforzare la presenza dello Stato nei territori a più alta densità criminale, a contrasto di diverse forme di illegalità.

Continuano dunque senza sosta, i controlli predisposti nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, estesi all’intero territorio cittadino.