City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘Focus ‘ndrangheta’ a Reggio, controlli in corso in via Ciccarello

Il controllo straordinario del territorio vede la sinergia operativa di numerosi agenti in servizio

05 Agosto 2026 - 08:58 | di Redazione

blitz operazione ciccarello ()

La Polizia di Stato, insieme alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri, sta svolgendo un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Ciccarello, previsto nell’ambito del piano transnazionale “Focus ‘ndrangheta” e volto a rafforzare la presenza dello Stato nei territori a più alta densità criminale, a contrasto di diverse forme di illegalità.

blitc operazione ciccarello

Continuano dunque senza sosta, i controlli predisposti nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, estesi all’intero territorio cittadino.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Polizia di StatoReggio Calabria Cronaca
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?