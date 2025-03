Foggia, Canonico: ‘Rischio concreto di non essere iscritti al prossimo campionato’

Dopo la pesantissima sconfitta sul campo della Casertana con il Foggia vicinissimo alla zona pericolo, il presidente Canonico ha deciso di gettare la spugna, dichiarando di voler mettere il club in vendita presentando dimissioni irevocabili: “Le mie dimissioni e quelle di mio figlio sono irrevocabili. Chi vuole comprare la società deve farlo a determinate condizioni. Intanto, io lascio. Insieme agli onori cesseranno anche gli oneri. Se entro il 16 aprile nessuno avrà rilevato il club è probabile che si inizi la prossima stagione con i punti di penalità. Il Foggia rischia concretamente di non essere proprio iscritto, tuttavia ritengo che questo non avverrà. Chi vuole comprare dovrà accollarsi 2,7 milioni di euro di massa debitoria e un milione e 700mila euro per acquistare il club, oltre alle ultime quattro mensilità“.