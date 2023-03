Reggio, fuoriuscita di liquami davanti ad un panificio: 'Da un anno nessuno interviene'

La segnalazione arriva dal nostro lettore Luigi Denaro, titolare dell’attività ‘Dolce Forno da Rosanna‘ costretto a lavorare da mesi con l’odore sgradevole proveniente dai liquami che fuoriescono dal tombino a pochi passi dall’ingresso dell’attività.

“Segnalo il disagio da oltre un anno alle autorità competenti. Ogni giorno è sempre la stessa storia – spiega il titolare – Alcuni operai del Comune sono intervenuti tempo fa constatando la rottura di un tubo ma da allora, nonostante le innumerevoli segnalazioni con invio di pec e la denuncia ai Carabinieri, nulla si è ancora mosso”.

Succede in via Longitudinale, a Pellaro, popolosa zona a sud di Reggio Calabria. In quella via, a pochi metri dal guasto, c’è anche un asilo e le numerose famiglie che frequentano l’area sono costrette a tapparsi il naso.

“Subiamo il disagio ogni giorno. E’ ora che le istituzioni intervengano”.

Cittadini e commercianti della zona chiedono dunque ascolto e attenzione da parte dell’amministrazione comunale.