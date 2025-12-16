Fondazione Corrado Alvaro, San Luca rialza la testa: c’è una nuova guida

Il neo presidente reggino ha seguito con attenzione il cammino della Fondazione e ora ne dovrà tenere le redini

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Corrado Alvaro, secondo quanto raccolto, ha recentemente eletto all’unanimità il suo nuovo presidente. Si tratta di Franco Arcidiaco, giornalista, fondatore di Città del Sole Edizioni e direttore di Calabria Post.

Un importante passo avanti per la Fondazione con sede a San Luca, che sblocca di fatto una situazione che aveva condannato la prestigiosa realtà ad una completa inattività.

Con l’elezione di Arcidiaco, si apre ora una nuova era per la Fondazione Corrado Alvaro, che ha l’opportunità di riscoprire il proprio ruolo culturale e istituzionale nel territorio. L’obiettivo è portare avanti l’eredità intellettuale dello scrittore di San Luca, superando le difficoltà passate e puntando a una rinnovata vitalità.

Adesso si attende l’ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.