Sostegno ai Comuni, Falcomatà: ‘Famiglie e lavoratori in nero. Fondi per tutti’ – VIDEO

Sono queste le prime parole del sindaco Giuseppe Falcomatà nel suo nuovo video messaggio ai cittadini di Reggio Calabria.

La spesa in sospeso che ha ricevuto l’adesione di tantissimi supermercati della nostra città – ed ancora potrà riceverne mandando una mail a sindaco@reggiocal.it – consiste in un semplice gesto. Chi va a fare la spesa potrà acquistare qualcosa in più da donare al banco alimentare per accrescere il lavoro già avviato”.

In base al nuovo Dpcm sono circa 1,4 milioni i fondi spettanti al Comune di Reggio Calabria. Il primo cittadino, durante il suo messaggio giornaliero alla popolazione ha spiegato:

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di allargare, il più possibile, la platea degli aventi diritto a ricevere i buoni. Non è sufficiente l’elenco già presente, vogliamo e dobbiamo fare qualcosa in più. Sappiamo già quali sono le famiglie indigenti, ma tante altre lo sono diventate a causa del coronavirus.

Lavoreremo anche per quel ‘mondo sommerso’ che esiste in città. Tutti i lavoratori in nero che non sono percettori di ammortizzatori sociali. Questo è l’obiettivo e vi aggiornerò in maniera approfondita nei prossimi giorni”.