Reggio – In arrivo mascherine, strumenti medici e fondo di mutuo soccorso

Come, ormai, d’abitudine il sindaco Giuseppe Falcomatà è tornato a parlare ai reggini. Il video messaggio del dopo pranzo è divenuto un appuntamento per i cittadini di Reggio Calabria che desiderano sapere in che modo la città si sta muovendo per affrontare l’emergenza Coronavirus.

“Inizia una settimana di importanti novità”.

120 MILA EURO DAL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva annunciato il ‘prelievo’ di una somma del bilancio da destinare all’acquisto di nuovi strumenti per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria. Come annunciato anche dal vicesindaco Riccardo Mauro, le attrezzature stanno per arrivare, ma di cosa si tratta nello specifico?

I 120 mila euro sono stati utilizzati per l’acquisto di:

100 saturimetri a dito;

6 palmari per la rilevazione dei parametri medici;

10 letti elettrici con tre snodi a quattro sponde;

100 caschetti elettrici per la ventilazione non invasiva;

20 termometri digitali;

10 misuratori di pressione a distanza;

3 ventilatori polmonari a postazione fissa;

3 ventilatori polmonari mobili per elicotteri e ambulanze.

SOSTEGNO PSICOLOGICO

Oltre all’aspetto sanitario riguardante il virus che ha colpito l’intero stivale, il sindaco Falcomatà ha sondato l’aspetto psicologico che la quarantena forzata sta avendo sui suoi cittadini:

“Questo periodo di quarantena è difficile, ne siamo consapevoli. Ieri mi ha scritto la mamma di Gabriele – racconta il primo cittadino. Un bambino autistico che in questi giorni ha sviluppato comportamenti violenti. La mamma mi ha chiesto il permesso di poter portare il bambino fuori a prendere un pò d’aria. Queste situazioni ci fanno riflettere su quanti i reggini abbiano capito l’importanza del rispetto delle regole imposte dal Governo ed anche come questa situazione debba essere affrontata anche attraverso un supporto psicologico. Accanto alle attività svolte dal settore politiche sociali, che ringrazio, abbiamo pensato con il presidente dell’ordine degli psicologi, dott. Franco Campolo di istituire un supporto telefonico per aiutare tutti i reggini in difficoltà”.

Nei prossimi giorni, spiega il sindaco, ai cittadini verrà illustrato come attivare questo percorso e quale sarà il numero di telefono da contattare.

Leggi anche

MASCHERINE A REGGIO CALABRIA

“Nei prossimi giorni arriveranno anche le mascherine acquistate grazie alla donazione di un cittadino che si aggiungono all’ordine già fatto dalla Città Metropolitana”.

Il Comune si è attivato anche sul fronte della filiera produttiva:

“Insieme al Presidente Ninni Tramontana stiamo verificando l’esistenza sul territorio metropolitano di fabbriche da riattivare e riconvertire per la produzione mascherine e DPI. Questo, da un lato ci consentirebbe di essere autonomi e, dall’altro, favorirebbe l’occupazione anche nel periodo successivo all’emergenza”.

FONDO DI MUTUO SOCCORSO

Impossibile non pensare a ciò che ci aspetta una volta che l’emergenza sarà finita. E lo stesso vale per l’amministrazione comunale che sta lavorando per istituire un “Fondo di mutuo soccorso“. Il fine è quello di sostenere la ripresa delle attività cittadine.

“Il fondo è finanziato con risorse comunali – spiega Falcomatà – ma è aperto a chiunque voglia partecipare, banche, associazioni, club service, imprenditori”.

A CHI È RIVOLTO

Alle famiglie, le imprese, le partite IVA, la filiera produttiva relativa al comparto dell’abbigliamento, turismo, cultura, sport non professionistico.

“Il domani fa paura, ma noi non dobbiamo averne. Da un lato si lavora per la risoluzione dell’emergenza sanitaria, ma dall’altro si lavora per la ricostruzione. La città di Reggio Calabria, nel corso dei secoli, è stata colpita da diverse tragedie e difficoltà, ma ne è uscita sempre grazie al suo grandissimo senso di comunità che stiamo riscoprendo in queste settimane difficili. I dati di ieri diramati dal GOM ci dicono che dobbiamo avere fiducia, senza abbassare la guardia. Uniti ce la faremo”.

Leggi anche

[custom_video numerazione=”1″ /]