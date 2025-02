Legambiente e Unical insieme per il primo ‘Forum Energia’ sulla transizione energetica

Legambiente Calabria, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, organizza il primo Forum Energia, un’occasione importante di confronto tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca sul tema della transizione energetica come strumento chiave per contrastare i cambiamenti climatici.

L’evento, intitolato “L’energia che rinnova la Calabria”, si terrà domani 24 febbraio 2025 dalle 9:30 alle 13:00 nella Sala Convegni University Club dell’Università della Calabria (Arcavacata di Rende – CS).

Dalle 14:30 alle 16:00, il forum proseguirà con una Tavola Rotonda su “Edilizia: cercasi politiche per raggiungere gli obiettivi europei”, con focus sulla crisi climatica nel settore edilizio e sulle strategie di innovazione sostenibile.

Saluti istituzionali e apertura del Forum

Il Forum sarà aperto dai saluti istituzionali dei rappresentanti dell’Università della Calabria:

Prof. Vittorio Ferraro , Delegato del Rettore per l’energia

, Delegato del Rettore per l’energia Riccardo Cristofaro Barberi, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Unical

Prima sessione: “Energia rinnovabile al centro del Mediterraneo”

La prima sessione, in programma alle ore 9:30, sarà moderata da Katiuscia Eroe, Responsabile Energia di Legambiente Nazionale, con l’introduzione di Anna Parretta, Presidente Legambiente Calabria.

Tra i relatori:

Simona De Iuliis (ENEA)

Ing. Marco Merante , dirigente del settore “Infrastrutture energetiche-Fonti rinnovabili e non rinnovabili- Attività estrattive”, quale delegato dell’Assessore Rosario Varì , Assessore Sviluppo Economico Regione Calabria

, dirigente del settore “Infrastrutture energetiche-Fonti rinnovabili e non rinnovabili- Attività estrattive”, quale delegato dell’Assessore , Assessore Sviluppo Economico Regione Calabria Attilio Piattelli , Presidente Coordinamento Free – Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica

, Presidente Emilio Sani , Consigliere Italia Solare

, Consigliere Simone Togni , Presidente ANEV

, Presidente Giuseppe Mendicino, Professore Ordinario Unical

Seconda sessione: “Il futuro della Calabria passa dall’energia”

Interverranno:

Francesco Luca Basile , Professore Ordinario dell’ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Delegato IT – Horizon Europe per Clima, Energia e Mobilità

, Professore Ordinario dell’ e Delegato IT – Horizon Europe per Clima, Energia e Mobilità Raffaele Agostino, Professore Ordinario Unical

Terza sessione: “Il ruolo dell’agrovoltaico”

Interverranno:

Gianluca Gallo , Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria

, Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Alessandra Scognamiglio, ENEA – Presidente AIAS – Associazione Italiana Agrovoltaico Sostenibile

Le conclusioni della mattinata, previste per le ore 12:30, saranno affidate a Stefano Ciafani, Presidente Legambiente Nazionale.

Tavola rotonda: “Edilizia: cercasi politiche per raggiungere gli obiettivi europei”

Alle ore 14:30, l’incontro sarà moderato da Anna Parretta e vedrà la partecipazione di:

Francesco Ferrante , Kyoto Club

, Kyoto Club Roberto Rugna , Presidente Ance Calabria

, Presidente Salvatore Le Pera , Presidente Anaci Cosenza

, Presidente Marco Saverio Ghionna, Presidente Ordine Ingegneri Provincia Cosenza

In attesa di conferma la partecipazione di:

Marco Caffi , Presidente GBC Italia

, Presidente Pasquale Costabile, Presidente Ordine Architetti Provincia Cosenza

Le conclusioni finali, previste per le ore 15:30, saranno affidate a Katiuscia Eroe, Responsabile Energia Legambiente Nazionale.

Progetti e mostre tematiche

Durante il Forum, verranno presentati due progetti connessi ai temi energetici, attraverso due mostre installate nei pressi della Sala Convegni University Club: